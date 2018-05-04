早上行情震荡不大，但最近谎言不少，有些谎言确实害人，这里给他一一揭穿。大家少受骗就能多盈利。

一个谎言：机构正在吃机构

有个谎言最近就特别流行，尤其是对外资开放越来愈大，机构越来越多之后，已经有人说了，散户资金量占比已经不多了，不够机构吃了，机构现在都是互掐，上演的就是鲨鱼吃鲸鱼，散户买股，不用太在意机构是否设套抓散户。但事实上，对于鲨鱼来说，吃鲸鱼不容易，还是吃小鱼轻松，所以骗散户的行为不会停，散户买多了，机构一定不做。就像最近几个月，之前走牛的蓝筹股，如果股东人数大幅增长的，最近两个月，没一个好的。但那些股东数量还在减少的股票，到现在还在哗哗涨呢。所以机构的行为不去看清楚，自己觉得好就买，多半会中套的，而当前机构的一些使诈的手段，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化交易，就能看个八九不离。

比如此刻震荡的市场中，多数股票就是在反复震荡，里面就有机构使坏，在震荡中为自己谋利。谋利的方法并不复杂，比如上涨中，如果看到散户在抢股票，就够往往就借势自己获利回吐了。这种时候，虽然表示马上股价还在涨，博尔系统的“主导动能”功能来量化，中能量化出持续的获利回吐主导（黄颜色）就像下面图里左边的那个股票。