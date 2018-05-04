这行情有一怕一喜，今天喜从天降(2018-05-04 08:28:45)
今天行情其实震荡的很厉害，早上跌20多点的时候，是有朋友去看破3000的，而下午的反击也让很多朋友跟我说，没想到下午反的会这么强。而就是这种激烈震荡的时候，我是有一怕、一喜。
炒股，什么最可怕？
炒股最怕被洗脑。就像2015~2016，“新股不败”被称作“规则红利”，真认为没问题进去的，现在砍一半已经是幸运了。去年说“蓝筹不败”，工行这样的航母当摩托艇炒，信以为真的，这几个月正苦着呢。眼下也一样，医药没完没了，但你看看股东人数，凡是散户几万几万进场的医药股，全歇菜了。其实别看故事各不相同，套路都一样，先心脑，让人觉得不会套、也套不深，然后机构偷偷就出逃了。其实这种套路完全是可以量化出来的，大家上一下应用商店，下个“博 尔 系 统”的手机APP，自己来量化机构的动作，很多洗脑、骗人的套路都能看穿，然后股票就反而好做了。
骗人局真不少
比如今天下午，多数股票都涨起来了。而上涨背后，如果去量化一下，就能发现，并非所有都是机构在做多。因为如果要机构做多，用“机构库存”功能去量化，能量化出橙色的“机构库存”，同时再用“主导动能”功能去量化，能量化出红色的做多主导。这种状态说明今天有积极的机构行为，并且导致了做多。
但如果量化出来，有橙色的机构库存，但同时主导股价的是黄颜色的“获利回吐”，那就完全不同了。这说明伴随股价的上涨，实际机构在获利回吐。对于大家可以自己→点这里进“博 尔 系 统”，然后去量化清楚交易。眼下不在于股价一两天的涨跌，但如果从趁着股价上涨，机构在回吐的话，很容易接下来成为空头火力新一轮打击的目标，这就要多加小心，特别是上涨中出现获利回吐，走势上很难看出来，多去量化有好处。
喜从天降也很多
以上是对当前行情，怕的地方。而可喜的地方也是和机构行为相关的。包括今天早上盘中下跌的时候，但下跌背后，也并非全是机构杀跌，相反还有不少是机构在空头回补，下面蓝色代表的就是空头回补。同样的下跌走势，机构在空头回补的，翻盘力量一定比做空的股票厉害。
我当时让那几个朋友量化自己的股票是，也和他们说，现在这种市场，股票涨几个点，跌几个点不用太在意，涨跌都可能瞬间翻转。关键是你手头股票里面的机构行为能一以贯之，好的股票，涨起来机构做多，跌下来很快空头回补，那就不会差。相反涨起来都是获利回吐，一跌做空主导连绵不断，这种股票就很容易出问题。大家也可以→到应用商店，下个“博 尔 系 统”的手机APP，或者自己点这里进入，自己来量化交易，来回震荡的市场，看到机构的动作，受骗上当的机会就少很多很多了。
前一篇：翻转一幕重演，两个赚钱招赶快用！