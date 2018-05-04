今天行情其实震荡的很厉害，早上跌20多点的时候，是有朋友去看破3000的，而下午的反击也让很多朋友跟我说，没想到下午反的会这么强。而就是这种激烈震荡的时候，我是有一怕、一喜。





炒股，什么最可怕？

炒股最怕被洗脑。就像2015~2016，“新股不败”被称作“规则红利”，真认为没问题进去的，现在砍一半已经是幸运了。去年说“蓝筹不败”，工行这样的航母当摩托艇炒，信以为真的，这几个月正苦着呢。眼下也一样，医药没完没了，但你看看股东人数，凡是散户几万几万进场的医药股，全歇菜了。其实别看故事各不相同，套路都一样，先心脑，让人觉得不会套、也套不深，然后机构偷偷就出逃了。其实这种套路完全是可以量化出来的，大家上一下应用商店，下个“博 尔 系 统”的手机APP，自己来量化机构的动作，很多洗脑、骗人的套路都能看穿，然后股票就反而好做了。





骗人局真不少

比如今天下午，多数股票都涨起来了。而上涨背后，如果去量化一下，就能发现，并非所有都是机构在做多。因为如果要机构做多，用“机构库存”功能去量化，能量化出橙色的“机构库存”，同时再用“主导动能”功能去量化，能量化出红色的做多主导。这种状态说明今天有积极的机构行为，并且导致了做多。









喜从天降也很多

以上是对当前行情，怕的地方。而可喜的地方也是和机构行为相关的。包括今天早上盘中下跌的时候，但下跌背后，也并非全是机构杀跌，相反还有不少是机构在空头回补，下面蓝色代表的就是空头回补。同样的下跌走势，机构在空头回补的，翻盘力量一定比做空的股票厉害。