早上行情，曾经有过20多点的下跌，，其实并不多，但已经让一些朋友忌惮，当时就问我这回是不是要去破3000？我只和他们说，破3000又如何，前年、去年的5月一开始不也是跌的，但调整之后，还不是有很多股票下半年欢欢乐乐的走牛了一大波？

行情正重蹈覆辙

当前真正要忌惮的，不是行情会不会破3000点，而是一些股票重蹈前年、去年的覆辙，年初的时候算涨过了一回，给了吃饭行情，一路往下，翻身的机会都没有。那种股票，才是此刻需要特别留神的。当然这种留神不是停留在表面的看涨跌上，因为此刻多数股票都在跌，走势上哪那么容易辨认好坏，所以大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化机构的行为，同样的下跌中，机构行为会完全不同。很多时候根据这些不同，直接就能判断出，哪些股票是危险的，哪些股票就是吓唬人。

拿博尔系统判断机构行为，首先就是量化“机构库存”，因为“机构库存”是对机构积极行为的量化。如果一个股票在此刻的震荡中，已经处于了“机构库存”消失状态，那就意味着，要么是机构不管这个股票，要么是机构撤离这个股票，但这两种情况，都是隐患重重。下面图里的股票，就是这种状态。

“机构库存”消失的状态下，不要说大涨，即便横盘都难那盘住。说不准什么时候，因为一些不起眼的影响，就突然跳水了。而这点，大家可以→ 点这里进入“博尔系统” ，自己量化“机构库存”，就能一眼看清，到底下跌中有没有机构在积极参与，一旦是量化出“机构库存”消失的状态，当然得特别小心。

看跌未必坏，低吸有很多

相反的是，如果你看到自己的股票在持续下跌，却也未必说这个股票就不好了。很多连跌好多天的股票，实际是一直可以量化出机构库存的。这时候，就得看机构究竟在做什么了，不是说下跌中机构都在做空的，有些时候就会坚决的低吸股票，这方面大家可以再用“主导动能”功能量化机构交易的造成的结果，如果是坚决的低吸，能量化出持续的蓝色空头回补主导。



