前面说了5月是机构月，机构动作会很活跃，并且也是很多机构对2018年做全年战略选择的时刻。那么在这种时候，收获是一定存在的，但二度收割恐怕也会伴随一整月。对于二度收割的的提醒，去年五月就提醒过。后面我们确实看到了5月大盘的见底，和当时蓝筹的猛烈反攻创新高，但当时的创业板5月之后被收割的样子，简直就是一个梦魇。

第二次收割

此刻也是一样，如果说2月份是今年的第一次收割，把蓝筹股狠狠的砍了一刀，而4月开始，题材股也被收割了一茬又一茬，5月机构在做一次收割，完全是有可能的。对此大家可以上应用商店下个“博尔系统”的手机应用，自己来来量化交易的状态，实际上股票一旦要实施收割，交易上确实有明显迹象。

当前的收割，肯定也是机构投资者所为，所以如果去量化交易，是能够量化出橙色的“机构库存”的（“机构库存”是对积极机构行为的量化），但同时，再去量化主导交易的力量，就能发现一些不一样的地方，一般如果一个股票表现不错，主导交易的力量一定是以做多主导为主的，而获利回吐主导只会是偶尔出现。但要打算收割的时候就不同了，代表获利回吐主导的黄颜色会被频繁的量化。就像下面图里的股票那样。

当一个股票涨上去之后，在有“机构库存”的状态下，出现了持续的获利回吐，那岂不是就是机构在获利回吐？而机构三天两头获利回吐，这意味着什么，我想大家都明白。所以此刻的股票不是说稍微涨点就放心了， 可点这里进入“博尔系统” ，然后自己先去量化交易，看上涨背后是什么样的交易状态，避免第二次被收割。我知道有些朋友在蓝筹上，2月份已经被收割了一次，挺惨的。要是又在其他股票里，再被割一次，今天年想翻身就难了。

朝为田舍郎，暮登天子堂

另外，就像开头所说的那样，5月是机构月，同时2018年又是大换血的一年，有收割，同时也会有收获，收获的股票，交易状态与收割的股票，截然相反。即便之前股票在下跌，也能量化出蓝色的空头回补，然后再被红色做多主导，形成了交易态度上的转折，就像下面图里的股票那样。

其实，大家如果去看看最近的股票，大跌大涨的股票非常多，很多股票真有种“朝为田舍郎，暮登天子堂”的感觉。大家自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用， 或者直接点这里进入 ，能把其中机构行为变化量化的非常清楚。当然反过来的股票也一样，爬了半天，突然就摔下来了，也是因为股价背后的交易状态变了。而这些改变如果都看不到，就太容易被股价的涨跌所欺骗了。



