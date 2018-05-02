五月开门依旧震荡。关于5月的展望，小长假里已经说了很多，2018年的大环境类似于5年前的2013年，这种环境下，会催生一批5倍、10倍的大牛。但同时由于股票数量已经今非昔比，一些股票绚丽无比的同时，将会有好多人变向的做贡献。

又有一批做贡献

什么叫变相做贡献？就是一举拿下不给解放。就像07年的中石油，这么多年，换其他股早解放了，但实际当时消灭了多少中大户？而现在，对于很多股票来说，就是历经了2017年的一轮调整，一季度刚翻上去一点，如果此刻再被边缘化，那2018年再遭受一次打击，可就等于是做贡献了。但现实也很骨干，就今天早上拿博尔系统量化一下，既有勇猛精进的品种，但同时边缘化的情况也存在。包括大家自己，也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化，主要是用“机构库存”功能量化机构的动作。5月操作上是赚个30%、50%，还是无可挽回的跌下去，和机构动作关系是很大的。

机构不管，变相贡献

先说可能被边缘化的股票，这种股票的状态，往往是长时间量化不出“机构库存”，由于“机构库存”是对机构积极行为的量化，“机构库存”处于消失状态，就意味着机构对这个股票也是不管了。那就很容易被边缘化，结果就是盘也盘不住，反弹也弹不起。

而当前，确实已经出现了一批，跌了又跌的股票，他们量化的结果，就是老早就没有“机构库存”。股市里面，优胜劣汰的法则一直在进行，当然这个优胜劣汰的标准，并不仅仅是企业的经营，但不管怎么说，机构投资者的态度是重要的影响因素，只要机构库存不出现，一次次下跌都是不可避免的。大家手头的股票，自己→ 点这里进“博 尔 系 统” ，量化“机构库存”是很快的，先看眼下的震荡中，机构库存有没有。真没库存，那就没底线了，破坏力大家自己拿博尔系统看了股票都知道。

勇猛精进的大转变

同样是此时此刻，也有一批震荡的股票，出现了完全不同的状态，在震荡背后，非但能量化出“机构库存”，并且与此同时，主导交易力量也在发生着积极的变化，就如同下面图里的股票那样，主导动能从绿色的做空，变成了蓝色的空头回补，再变成了红色的做多主导。





当以上这两种情况同时出现的时候，就要清楚意识到“变相做贡献”已经发生了，这时候，大家手头股票，可以上应用商店，下个“博 尔 系 统”的手机app， 或者直接点这里进入 ，去量化“机构库存”的变化，以及对应“主导动能”的变化。如果去年还是多数股票在跌，你的股票跌下来，觉得不好，想换个股票还能随便换。但接下来再没机构去关心，别的股票再上涨，连换的底气都没了。就像08年买中石油的还能忍一忍换格力、换茅台，10年之后，再去换？10股都换不了1股了。



