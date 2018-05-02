小长假很过去，接下来5月行情即将开始，而5月里，最值得期待的就是一批股票的总爆发，为什么这么说，首先大环境上，这几天一直在讲，五年大循环，现在和2013年的环境何其相似，当时的大换血，让一批股票飞起来，9个月能涨10倍。而今年的大换血，大涨牛股不会少。然后就是5月之前3、4两个月就是一直在震荡，对于很多要涨的股票，显然能量是被聚集的，找到这样的股票，5月就不会差。

而3、4月份能量聚集的股票，显然是可以量化出来的，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化。因为5月有爆发潜力的股票，之前的3、4月肯定有大资金不断在照顾。这种状态，下面我具体说。

总爆发前，已耕耘多时

大资金不断照顾的股票，大家拿“博 尔 系 统”量化一下有没有“机构库存”和“游资动向”，直接就清楚了。因为“机构库存”量化的是积极的机构行为，“游资动向”量化的是游资行为，这两种行为都是大资金行为，对股价的影响是很大的。下面图里，蓝灰色的是“游资动向”，橙色的是“机构库存”。大家可以看到，有些股票在上涨的过程中，这两种行为几乎就是不间断的参与。

上面图里这些都是成功的榜样，5月份，肯定会出来一批这样的股票。其实就像上面图里的股票那样，之前波动很大，但因为大资金的参与没有停过，所以一爆发就是总爆发。或许大家手头股票，此刻也在震荡折腾之中，但大家可以→ 点这里进“博尔系统” 来量化交易状态，只要也是“游资动向”、“机构库存”不间断的参与，可能就处于波段大涨的过程中。

失控，资金空档期

而真正要注意风险的股票，是那些同样调整阶段，但既没有“机构库存”，又没有“游资动向”的股票。这样的股票风险往往是特别大的。哪怕此刻是在上涨，都得特别小心，大家看下面图就知道了。





谈到这，不禁想到，或许3、4月份震荡中，总爆发，向上，向下都有，只是大家不要因为一时涨跌，而忘记了这个大局。很多时候，换个角度，从交易资金的角度，更直观的看待这股价的折腾，很多时候能看的更通透。尤其是震荡的股票，到底有没有游资行为、机构行为，→上应用商店，下个“博尔系统”， 或者直接点这里进入 ，就能量化清楚的。并且量化一下也保险，否则那些没人做的股票，跳水之前也是震荡，走势上并不容易区别出的。而这方面能量化看清楚的话，什么股票震荡中能加点仓，什么股票不能瞎买，也会很清楚的。



