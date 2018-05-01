前面一篇说过，市场就是一个五年大循环，当前的环境与2013年非常相似，同样的管资金，同样的指数表现不怎么样，但炒作的股票别炒作的飞起来。当年出了一个中青宝，9个月10倍。而起具体表现形式，就是资金大换血，凶狠的博弈贯穿整个大换血的过程中。

五年循环大换血

只要是2011年前开始做股票的朋友，都能记得，11年、12年，题材股跌的惨不忍睹。以至于散户仓位，集中在蓝筹之上，虽然当时很多蓝筹并没有怎么大涨，但至少也不怎么跌，比题材股、科技股、新经济股安全多了。但结果散户窝在蓝筹里，机构却悄然开始攻击中小创。而今这一景象是否又再现了？当然由于股票数量和当时相比，不可同日而语。所以眼下机构资金选择的余地比当时大很多了。所以回看4月行情，，不管指数涨跌，天天长阴一大批，长阳同样一大批，而背后的主导者就是机构投资者。所以这种机构主场的大波动，大家可以上应用商店，下个“博 尔 系 统”的手机APP，可以量化出“机构库存”。大调仓的时候机构的动作都很明显，有机构库存的股票即便现在也在下跌，但接下来反击力量会特别大。

反击之前是态度转变

接下来的行情，有一点很明确，强悍的反击必然从机构交易的强力转变开始。而怎么看当前的机构动作，可以先点“机构库存”功能，这个功能量化的是积极的“机构行为”，所以有机构做，一定有橙色的“机构库存”。然后看机构在做什么，这个可以从另一个“主导动能”上量化出来，有些机构强力逆转，主导动能从绿色的做空，变成了蓝色的空头回补，再变成了红色的做多主导，反击力量不会小的。

上面图里的股票，在下跌中“机构库存”显然存在，并且造成了主导交易力量朝着好的方向转变，空头回补之后，再度做多主导，结果攻击非常果断。而节前这种交易状态的股票不少。大家手头股票，这两天如果在震荡，也可以→ 点这里进“博 尔 系 统” ，去量化机构库存的变化，首先“机构库存”是必须的，然后再看这两天在机构投资者交易的影响下，主导股价的力量是不是越来越积极了？有这两点再，至少也安心了。而在大调仓背景下，这样的股也确实不少。

机构不动扛不住

现在怕的就是机构自己想跑，那量化出来就是另外的请，比如反弹、震荡的时候却量化不出“机构库存”，那是机构自己撤退，最不灵了。就像下面的股票那样，总之只要机构一撤退，或者以做空，那市场稍一回落，少许的投机、割肉盘离场，就能引发大跌，根本扛不住。





大家看那些跌了又跌的股票，基本都是机构库存，或者机构在里面做空之后产生的，到现在位置，别看很多股票长阴跌的很厉害，但也并非跌多了就一定会有反弹，只要机构库存不出现，一次次下跌都是不可避免的。下周肯定是继续注意“机构库存”的变化，大家手头的股票，自己到应用商店，下好了“博 尔 系 统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，量化“机构库存”是很快的，先看眼下的调整中，机构库存有没有，再就是机构在里面引发了什么样的交易。行情现在的位置关键，，接下来就看机构在介入谁，推动谁。但没库存，那就没底线了，破坏力大家自己拿博尔系统看了股票都知道。



