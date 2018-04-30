小长假里，说说对2018全年的看法，当前2018年的行情也马上要进入中段了。这里不得不说，市场5年一个循环是挺有道理的。单看当前2018年的局面，和曾经的2013年何其相似。同样的管资金，同样的指数表现不怎么样，但炒作的股票别炒作的飞起来。回想当年的中青宝，9个月10倍，至今无人出其右。

5年大循环，如何审视？

历史循环，5年之后，恐怕又有一批10倍牛股出现。芯片、医药、新能源，其实从发展前景上，这些大类都是有潜力出涨10倍的股票的。虽然我不知道未来谁会是这样的大牛，但凡是大牛交易上都有特征，那就是一定有大资金不停的照顾，机构做完游资做，游资参与后机构再做。这点大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化，这种各类资金轮番照顾的迹象是很容易量化出来的。尤其是象现在市场轮番调整的过程中，有资金不断照顾的股票，会特别有优势，我下面具体说。

资金不断，大牛不断

有波段大涨潜力的股票，大资金几乎不间断的参与其中是很常见的特征，这点大家拿“博 尔 系 统”量化一下有没有“机构库存”和“游资动向”，直接就清楚了。因为“机构库存”量化的是积极的机构行为，“游资动向”量化的是游资行为，这两种行为都是大资金行为，对股价的影响是很大的。下面图里，蓝灰色的是“游资动向”，橙色的是“机构库存”。大家可以看到，有些股票在上涨的过程中，这两种行为几乎就是不间断的参与。

即便我们不要求自己的股票能走10倍涨幅，但至少有波段上涨的潜力，否则承担投资风险就有点不值了。其实就像上面图里的股票那样，很多时候波动很大，但一段时间过后，回头看，也涨的非常惊人。就是因为大资金的没有停过。或许大家手头股票，此刻也在在震荡折腾之中，但大家可以→ 点这里进“博尔系统”量化交易状态 ，只要也是“游资动向”、“机构库存”不间断的参与，可能就处于波段大涨的过程中。

失控，资金空档期

而真正要注意风险的股票，是那些同样调整阶段，但既没有“机构库存”，又没有“游资动向”的股票。这样的股票风险往往是特别大的。哪怕此刻是在上涨，都得特别小心，大家看下面图就知道了。

其实很多时候，看股票就会想到苏东坡的“不是庐山真面，只缘身在此山中”。处于这涨涨跌跌之中个，如果不能更大局的去看，就会陷入某几天的涨跌里，而一会高兴，一会失望。所以很多时候，换个角度，从交易资金的角度，更直观的看待这股价的折腾，很多时候能看的更通透。尤其是震荡的股票，到底有没有游资行为、机构行为，→上应用商店，下个“博尔系统”就能量化清楚的， 或者直接点这里进入 。并且量化一下也保险，否则那些没人做的股票，跳水之前也是震荡，走势上并不容易区别出的。而这方面能量化看清楚的话，什么股票震荡中能加点仓，什么股票不能瞎买，也会很清楚的。







