小长假开始，先祝此刻看我文章的朋友，节日快乐。节日里文章我尽量简短，大家清楚五月接下来A股该怎么干就行。实际前面几篇总结4月行情的时候，已经对五月讲了不少了。有些朋友看了之后，自己也在总结，并且还跟我说，回想整个震荡的四月，最大遗憾就是一堆大涨的牛股，结果一个都没赚到。

牛股很清楚，只是拿不住

甚至，有朋友自己都买了，但中途下车一卖就涨。而我要说，如果根子上的问题不想办法解决，这种遗憾，五月照样会碰上。实际4月份牛股在哪，都是看得到的，但我也问那几个觉得遗憾的朋友，老天在给一个机会，让你回到四月头上重新买股票，那些牛股，你就一定能赚到了吗？也是难的，因为以震荡拿不住的。大家如果每次调整的时候，心里都有点慌的话，也可以上应用商店，下个“博尔系提”的手机APP，自己来量化震荡调整的时候，机构在做什么，多数时候只要看到机构的动作，再跌的狠，也不慌的。

关键时刻不能慌

其实大家自己想想遭遇调整的时候，刚一跌的时候都不会太害怕，尤其是趋势上涨的时候，下跌往往不在心上。真心慌的时候，往往是在连续几天下跌之后，后面会不会翻转上去，自己都打鼓。但这种时候，我都会拿博尔系统去量化一下，首先看是不是依旧存在“机构库存”，因为“机构库存”量化是对积极机构行为的量化，有库存至少说明有机构在做。而股价下跌，机构行为可不一定是做空，用“主导动能”再做交易的量化，就能看到在有“机构库存”的时候，很多下跌背后是空头回补（蓝色）在主导。那这种时候的下跌就有极大欺骗性。大家看下面图里的股票，就清楚这种手法了。

但如果大家不去量化交易，就直接看走势，同样的下跌，有没有机构在买，凭良心说，真的很难看出来，我自己也试过，关掉“机构库存”和“主导动能”，看看盘面变化，真的不容易看出蛛丝马迹，但量化一下，效率多了。所以大家也可以→ 上点这里进“博尔系统” ，自己来量化，尤其手头股票此刻下跌背后，有没有机构在回补，一定都多注意。接下来5月份，震荡一定也碰得到，但震荡中如果机构的回补看不到，那很难说能够笃定的拿住股票。

死捂怼下跌，那就吃药了

当然肯定有朋友会想，我就不管了，一闭眼拿住不就是了？但如果是这样的话，一旦拿着的是已经“机构库存”消失的股票，是要有大问题的。因为一个股票如果量化出了“机构库存”消失的状态，那要么机构早就跑了，要么机构已经不管了。那很难说有反弹，或者反弹也是短命的。这个道理不用细说了，大家看图就行。

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