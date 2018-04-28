一周过去，再对这周做个总结，不过这次不从走势、基本面、宏观上做总结，换个角度，从大数据的角度跟大家说。

也正好我用的那个博尔系统，发布了他们的一周投资者的整体情况。如果和上一周相比，后面把目光聚焦在哪里是很直观的。大家请看下面左右两个雷达图。这是他们对普通投资者（手机版看普通行情的人）做的大数据统计。其中博指是博尔系统的特色指数，反应市场整体的真实状态，大家可以把它看做是整体市场。因为是我手机截的图，还自己裁剪下来做的对比，大家能看明白意思就行，美观度就多包涵了。看好下面的分析之后，大家自己也可以再上应用商店，下个“博尔系统”的APP，多做量化，少看涨跌，不和多数人搅在一起，下周应该能做的更好。

散户赌性正显现

明显伴随着这周行情的震荡往下走，普通投资者的注意力在转移。一个是转移向弱于市场10%以上的股票，这一块是猛增的。造成猛增就两个原因，一是本周的震荡下跌中，不少人买的股票出现了显著调整，二是因为有很多股票大跌了，导致引起了散户的注意，很多人想抄大跌股票的底了。还有就是表现超过市场10%以上的股票，也有所提升。这显然是震荡市场中，很多人没方向，被强势股所吸引，肯定有打算进去搏一把投机的。

相比之下，略微跑输市场的股票，关注度是明显下降的。显然是震荡的时候，幅度不激烈的，要有点弱的股票，很多人是看不清的，也懒得去关心的。但做股票多数时候是要人弃我取的。如果市场的兴趣点转向了暴跌抄底，和连涨赌一把。那下周的操作方向就应该在那些和市场差不多的股票上，尤其是比市场弱一点的股票，因为那个关注指数下的最多。

人弃我取+交易转折

当然光有方向肯定不够，方向有了，就得看交易上的转折。股价翻身向上不代表交易真就一定朝着好的方向发展。到底是不是转好了，是需要继续量化的。大家可以→ 点这里“博尔系统” ，然后去量化“机构库存”和“主导动能”。量化“机构库存”是因为“机构库存”是对积极机构行为的量化。没有“机构库存”就说明机构没动作，震荡市里机构不动，股价涨不上去，即便上涨也短命。

而如果量化出“机构库存”，也不能机构都在做空，所以要再量化“主导动能”，看机构参与其中的时候，主导股价的力量出现了什么样的变化。真正交易的转变，体现为之前可能是做空主导（绿色），然后空头回补主导（蓝色），再之后做多主导（红色）出现。弱一点的股票要翻盘，这个交易状态转变是必须的。同时，也只有交易状态出现了这样的转变，后面才有能力持续涨上去。至于大家手头股票，估计本周折腾也是难免的，但折腾背后，是不是有交易上的转折，可以自己上应用商店，下好“博尔系统”APP之后， 或者直接点这里进入 ，自己去量化交易，下周的行情和本周相比，不会有什么质变，所以要涨上去，首先自己的股票，机构态度的转变是必须的。当然如果连“机构库存”都不存在，那就很危险。不仅转折不了，搞不好还要再下去。



