4月行情收盘，整个四月回顾一下，真的是很折腾。不仅仅走势，消息面、海外也是折腾的不得了。但实际虽然有很多人这个市场很难做。但我知道是有不少人赚了大钱。那些赢家怎么赚钱，我打算多和大家说说，看看人家思维和手段。

此心安处是吾乡

而说之前大家可以先到手机应用商店，下一个 “博尔系统”的手机版APP，因为我要说一位赚大钱的懒人，他真的就是，天天量化一下，看到自己手头的股票做多主导，直接不看了，无论涨跌，只要做多随它去。也就是在出现获利回吐的时候，做一下处理，结果获利了得。而我问他的诀窍，他的回答还是那句 “此心安处是吾乡”。

任何一个股票上涨时，如果要持有，上博尔系统去看，第一步量化有没有“机构库存”，因为机构库存是对积极机构行为的量化，持股当然最好是机构做的。然后第二步再用“主导动能”功能量化机构的行为导致了什么结果。一般上涨中主要就是做多或者获利回吐两种状态。如果做多主导就拿着，没有任何难度。但如果获利回吐主导，会让很多人纠结，跑了万一明天继续做多，岂不是被洗掉了？不跑跌下来岂不是亏了？但人家在这事情上看的非常透彻，当时就跟我说了一句话“炒股输赢，只是个结果，而过程就是内心中不停的斗争，所以每个人都赚不了超出自己风险承受能力的钱”。

何时需要拔腿就跑？

如果你一分钱的亏损都不能承受，那只要看到获利回吐主导，立马就走，否则犹豫半天，真跌下去，心里承受不了，一定卖在最低的位置，回头看还不如刚获利回吐主导的时候直接就卖了。

而如果你能承受很大的风险，比如仓位很轻不在乎，或者后面还有一大笔钱马上到位，那就可以等待，只要后面继续做多，还是一只好股。那朋友说就像他说他手头也有点医药股，这段时间，医药股动了，他很开心，但他无法想想，这个位置医药股还能翻番。所以接下来有获利回吐，他就离场。（插一句，这是人家用很多钱买回来的经验，现在看文章的朋友，要是很怕自己的股票再跌，就→ 点这里进“博尔系统” ，量化清楚交易，该走、该留都不犹豫。）

最大的好处

那朋友还说，这几天天天涨，自己手也是痒的，看到很多股票跌了不少，特别想买。但量化一下想买的股票，他就会清醒很多。因为买股一定要有大资金在做，而用博尔系统，能量化机构的行为、和游资行为（游资行为看的是“游资动向”功能，下面图里蓝灰色的就是。）如果这两种行为都没有的时候，打死他都不买。或许那个位置正好是最低点，更多的时候如果没有这种大资金关照，股票是会反复下跌，实在不值得去赌。

很多时候，看上去股票已经扭转，开始反弹了。但实际当时就是即量化不出机构库存，又量化不出游资动向。这种股票要是能赚钱，就让别人赚，自己就求个安心。那朋友话也说的很实在，这么做，好处是特省心，很合适他这种上有老下有小的人。其实大家也可以到应用商店里，下好“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，再来量化，机构有没有在获利回吐，最近有没有大资金照顾，量化一下都挺简单的。炒股票赢大钱是运气，但赢不赢钱，那是要有方法的，这也是我用这系统量化了N年的原因。奔四、奔五的朋友去试试，没坏处。



