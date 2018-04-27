面对最近的折腾，少看涨跌，多看力量的角逐。否则昨天大跌，今天早上立马继续恢复小折腾，又会不适应。实际这些都不重要，昨天文章里说了，我量化过昨天2800只下跌股，里面明显机构回补多，游资出击多。今天早上再量化一下，很明显，机构回补、游资出击的现象就更多了，而这点非常重要。

别管走势，只管资金

现在对于大家来说，评判当前股票好坏的标准也很明确的，就是得有资金炒股股票，当然这资金是大资金，你我的资金没用，隔壁老王的资金也没用。要么手头股票机构回补了，要么游资动手了。这两方面都可以上应用商店下个博尔系统的手机应用来量化，机构就量化“机构库存”，游资就量化“游资动向”。反复震荡的时候，多头、空头都很难考羊群效应来推动，所以还得靠大资金干活才行。

青黄不接，最要小心

机构行为，前几天一直在讲，所以此刻先说一下游资的量化。什么叫游资？以前就有朋友问我，热钱算游资吗？敢死队算游资吗？大私募算游资吗？牛散算游资吗？这个其实也没有谁能准确定义。但总之是一股很强的力量，并且和典型的机构行为不一样，那就可以看做是游资。如果用博尔系统来量化，游资就是我下面图里篮框里的显示的。另外图里橙色的代表的就是“机构库存”，他是对积极机构行为的量化。

很明显，一个股票要好，机构、游资你总要占一头，一头都不占，一点点都没人管，那股价要失控的。下面图里的股票，大家一看就能感受到，最快、最猛烈的调整，往往就是在游资动向、机构库存都没有的空档期出现的。而大家自己的股票，有没有这种青黄不接，是游资在关照，还是机构在关照，可以→ 点这里进“博尔系统” 的手机应用，也要注意进入这种空挡期，青黄不接的时候，就很容易出问题。

资金链不断

而一个能走好的股票，当中也会有折腾，甚至折腾也是非常厉害的，但“机构库存”也好，“游资动向”也好，基本都是不间断的，大家看下面图里，蓝色的“游资动向”，橙色“机构库存”基本都能连上。反正别管是谁，有大资金照顾，此刻就不错。





所以大家手头股票，最近没有涨也别骂，下跌也别哭，先到上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，再去量化背后是不是持续有各种资金在关注，游资也好、机构也好，只要连续不断，就有攻击力。



