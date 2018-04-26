今天有下跌，并且跌的也挺狠的，但我是发现，又有好多股票变得很便宜了。当然我眼中的便宜，绝不仅仅是股价低了，市盈率低了，那些都是自己的感觉。而是真看到有别的大资金在买股票。这是今天最值得和大家说的。

机构回补多，游资出击多

今天我量化了一下2800只下跌股票，两种特征非常多，一是机构回补多，一是游资出击多，这都值得大家关注。当然大家也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化交易，那机构投资者的回补行为，游资的出击，是都能量化出来的。说实话，行情真不怕跌，怕没人买。有人买的下跌，那就是捡便宜的体现。

当然这种买，一定是大资金买，散户补仓是没作用的。而机构买股的量化，大家可以用博尔系统里的“机构库存”功能，如果能量化出橙色的“机构库存”就说明里面有积极的机构行为。当然有积极的机构行为，并不等于机构在买。还有可能是机构在跑。所以一定要看机构行为导致的交易结果，这可以用“主导动能”功能来量化，如果是做空主导，那并不好，但如果是空头回补主导，那就不一样了，说明机构把股票有买回来了，那这种时候的下跌就有极大欺骗性。大家看下面图里的股票，就清楚这种手法了。

但如果大家不去量化交易，就直接看走势，同样的下跌，有没有机构在买，凭良心说，真的很难看出来，我自己也试过，关掉“机构库存”和“主导动能”，看看盘面变化，真的不容易看出蛛丝马迹，但量化一下，效率多了。所以大家也可以→ 点这里进“博尔系统” ，自己来量化，尤其手头股票此刻下跌背后，有没有机构在回补，一定都多注意。

到底谁在买，天壤之别

相比之下，没机构买的下跌，和有机构买的下跌接下来会有天壤之别。一个股票如果量化出了“机构库存”消失的状态，那要么机构早就跑了，要么机构已经不管了。但无论是哪一种，对股票来说都是危险的。这个道理不用细说了，大家看图就行。





“机构库存”消失，不但非常容易跌，并且反弹也会很弱，搞不好就是一日游的行情。所以参与的价值是很低的。下跌中最怕这种情况，大家自己关心的股票，此刻有没有“机构库存”，当然可以自己上应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再来量化。好在现在的下跌中，虽然机构库存消失的股票有，但机构回补是很多的。千万别点到了，一旦把不该跑的跑了，不该买的买了，很容易被后面的走势给气吐血。



