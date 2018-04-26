早上又是下跌，此时少看一时涨跌，多看市场力量的角逐和转换。接下来，有张图可能一段时间里会经常贴出来。因为市场此刻就是心理战、连环计。

这张图描述的是当前多数股票的一个处境状态，去年11月~今年1月，构成了一个反复震荡区，并在2月下跌中将此前参与者多数套牢，幸得2月中旬，机构换血，股市发奋，让多数股票重回11月~1月的区域。于是一场心理战展开，3月以来频繁震荡。众多机构，干的就是欲擒故纵。

连环计第一招

何谓欲擒故纵？试想到前其反复震荡密集成交的区域，普通投资者哪个敢放豪言，我的股票直接能过去？都是瞪大了眼睛，战战兢兢。而机构投资者，正好往下做空（就是最近两周的的表现），摆出一副果然到这个位置就涨不上去的样子。试问这种情况下，下跌还有多少散户会接盘？但真正有想法的机构，此刻即便下跌，动作也会偷偷改变。把一些确信下跌而做空的筹码收走。此刻看到了这种动向，其实就是看到了机构震荡。至于机构怎么偷偷的转变行动，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己就能量化机构的动作，知道他们现在有没有偷偷的做些事情。





而机构的动作怎么来量化，可以首先拿博尔系统量化“机构库存”，因为机构库存是对积极机构行为的量化。能量化出积极行为，就有“机构库存”。当然有“机构库存”还要看机构行为导致的什么结果。下跌中一般会想到机构在做空，但实际上，除了做空主导之外，很多时候，是空头回补主导交易，在下面图里，蓝色代表的就是做空主导。那种状态，但就机构行为已经偷偷的做出的改变，而在走势上，很难看出来。

这种欲擒故纵，就是利用下跌让他人产生自己判断很对的错觉，导致忽视了机构行为转变，暗度陈仓的行动。当然，即便有这份警觉，但从走势上看，也是挺难的，因为都在跌，哪那么容易分清是做空，还是空头回补。但这对于量化来说，不算难事。因为交易比对，是计算机的强项，几十万次比对，对人是不可能完成的任务，对电脑，也就几秒钟的事情。这点大家自己→ 点这里进入博尔系统 ，自己就能体会到。

上房抽梯还会来

以上说的是此刻就在发生的事情，后接下来还会发生的，就是上房抽梯。很多事情，大局是可以预见。后面一定有一批股票震仓之后猛烈上涨去创新高，做出榜样自后，其他股票也会跟上，由于有榜样在，自然容易让一些人心生幻象，但当你绝对自己的股票也有机会突破，一路上涨的时候，千万记得去量化一下还有没有“机构库存”，因为迷魂汤一是一定存在的。很当中很多股票“机构库存”已经消失，那即便突破都是假的。

当然大家现在去量化交易，如果已经发现“机构库存”处于消失状态，那此刻就要特别小心，看看跌幅榜就能发现，跳水的股票好多都是老早“机构库存”就处于消失状态了。杀伤力也是巨大的。大家自己→下个“博尔系统”的手机APP，, 或者自己点这里进入 ，有没有“机构库存”应该都能量化出来。而面对上面图里，股票的两条路，不难发现，此刻到未来的几天里，就是十字路口。而日后，只要股市的博弈不停止，这种十字路口，还会一次又一次的出现，要赚钱，就每次都把机构在做什么，先量化出来。



