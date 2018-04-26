最近利好是三天两头，一轮一轮的冲击A股，接下来就是4000亿的冲击。什么4000亿？当然时定向降准的4000亿。本来我也觉得这个对股市影响很小，但和一些基金、券商的朋友沟通，人家不这么看。别看这4000亿是上周公告，今天释放的，貌似没有影响，但那些行家却说，资金的转移是非常快的，海外一个加息，资金都会极快转移战场，虽然我们的资本市场没有想海外市场那样流动的那么快，但给1天的时间也足够了。所以今天释放4000亿，明天这种锁链式影响就会传递到A股。

4000亿连锁反应

但此刻，当然不是瞪大眼睛，等明天资金怎么攻击，实际这4000亿的进场，1周前已经是公开的秘密，人家提醒我，包括昨天的上涨，除了高层表态有利于股市之外，4000亿释放的预期也是重要的因素。所以说机构真正要做，都是提前的。换句话说，此刻大家如果→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，去量化机构行动，已经能量化出不少股票出现了机构反击的前兆，就看自己手头股票是不是这一类了。

看提前动手

量化机构的反击动作，拿博尔系统也就两步，第一步是点“机构库存”功能，看有没有橙色的“机构库存”，“机构库存”是对机构积极行为的量化，这段时间里机构动作就能量化出“机构库存”。然后再看机构动作引发的结果，当然结果是各式各样的，但反击的征兆，一定是机构行为的转折，或许前几天是做空主导（绿色），但已经变成了（空头回补），并在这两天形成了“做多主导”（红色），就像下面股票一样。

这种机构反击的状态，我自己量化下来是有一大批的，不能说个个都会大涨，但你要有大波段的反击，机构的交易态度转变是前提，先找到这个前提，潜力股的范围大大缩小，手头股票有没有戏的判断准确率，也会大大提高。这方面大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，能够很快量化出来，自己手头股票有没有这种机构反击的状态。

没机构不成的

另外，不管有没有这种反击状态，如果量化出来“机构库存”消失，那一定是要高度警惕的。因为化不出机构库存，就说明机构不干活，或者机构已经撤退了。这样的股票，就很容易突然下跌，比如今天其实市场只是小跌，但照样有股票大阴线破位，去量化一下，很明显就是橙色的“机构库存”老早就处于了消失状态。