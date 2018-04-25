今天市场小跌，今天降准释放4000亿，还不涨，真是打破了不少朋友的行情连涨梦想，但我却要说，这让市场的“主要矛盾”、“次要矛盾”更加清晰了。而此时此刻，把主次分行了，大机会抓的到，大风险也逃得掉。

连高层讲话、表态，4000亿资金释放，也没有持续连涨，就说明，市场对你手头股票的影响，已经不是最重要的事情了，未来市场单边大涨机会很小，单边大跌的机会也很小。主要矛盾愈发明显的集中于自己手头股票上，更进一步说，就是集中于机构投资者对你股票的取舍上。这方面，大家可以自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP来量化机构的动作，而散户的群体行为，此刻几乎可以不考虑，因为20年的经验告诉我，大幅震荡面前，散户基本都是等的多，动的少。

谁在断舍离

首先第一要关注的，机构是否在舍弃，这个可以直接用博尔系统里的“机构库存”功能进行量化，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，所以如果机构在里面照顾股票，一定能看到“机构库存”。相反，如果量化不出机构库存，就说明机构不干活，或者机构已经撤退了。这样的股票，就很容易突然下跌，比如今天其实市场只是小跌，但照样有股票大阴线破位，去量化一下，很明显就是橙色的“机构库存”老早就处于了消失状态。

提醒大家没有“机构库存”的股票小心，也是因为别看最近市场波动大，似乎好多股票都有机会，但实际上，我认证的观察了，机构库存消失的股票，短期走出像样上涨的微乎其微，甚至可以说，连赌一把的机会都没有。所以大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，量化一下有没有“机构库存”非常必要。“机构库存”处于消失状态的股票，涨起来早跑，想买也先等等。

做空、回补、做多

如果量化出来此刻有“机构库存”，说明机构在里面行动，那接下来就要量化，机构的行动，导致了什么结果？如果是机构一致在做多，那股票估计早就飞上天去了，大家手头股票，很可能前段时间是在做空的，但关键是此刻是不是有了转折，如果机构动作的结果，从原来的做空主导（绿色），转变为空头回补（蓝色），再转变为做多主导（红色）。那显然就是一件大好事。





其实眼下市场，大家也应该感受到，就是一个机构市，这种机构市里，机构什么态度，对股价都有决定性的作用，而此刻值得去关注的，就是机构行为的转折，因为后面可能蕴含着很大的利益。大家可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化机构行为的变化，上面那些股，就是机构行为转折之后的开始起行情的，不管行情如何，这种状态大家都该特别的注意。



