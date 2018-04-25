今天早上，很多朋友跟我说对行情失望，这倒不是因为早上指数开盘下跌。指数的涨涨跌跌，稍微做过几年股票的人，都已经的淡然了。但他们的失望就是，本来昨天一个大涨，希望市场能激活，能有新热点冒出来，自己手头的股票能乘一股东风。结果早上会涨的股票还是那些，压根没变，那这种涨，一点问题都不解决。

先看机构转变

但我当时就和那几个朋友说，事实好像并非如此，我用博尔系统去量化，能发现很多机构的行为，都从做空转向空头回补，再转向做多主导。而机构投资者有了这种行动转变，哪怕股价没怎涨大涨，也是好的迹象。当时我跟那些朋友说，让他们上应用商店，自己下个“博尔系统”的手机APP，可以自己去量化机构行为。并且跟他们说，等看到大涨，觉得热点来了，肯定是晚了，在此之前，机构行为可能老早就扭转了。

如何看机构行为逆转？拿博尔系统两步走就行，第一步先点“机构库存”功能，这个功能量化的是积极的“机构行为”，所以有机构做，一定有橙色的“机构库存”。然后看机构在做什么，这个可以从另一个“主导动能”上量化出来，有些机构强力逆转，主导动能从绿色的做空，变成了蓝色的空头回补，再也变成了红色的做多主导，反击力量不会小的。

上面图里的股票，在下跌中“机构库存”显然存在，并且造成了主导交易力量朝着好的方向转变，空头回补之后，再度做多主导，结果攻击非常果断。大家手头股票，这两天如果在下跌，也可以→ 点这里进入“博尔系统” ，去量化机构库存的变化，首先“机构库存”是必须的，然后再看这两天在机构投资者交易的影响下，主导股价的力量是不是越来越积极了。这些都可以直接量化出来。

眼下没机构，谁都扛不住

相比于机构行为扭转，现在怕的就是有些股票，看似在往上涨，但却量化不出“机构库存”，那是机构自己撤退，最不灵了。就像下面的股票那样，总之只要机构一撤退，或者以做空，那市场稍一回落，少许的投机、割肉盘离场，就能引发大跌，根本扛不住。





大家看那些跌了又跌的股票，基本都是机构库存，或者机构在里面做空之后产生的，到现在位置，别看很多股票长阴跌的很厉害，但也并非跌多了就一定会有反弹，只要机构库存不出现，一次次下跌都是不可避免的。下周肯定是继续注意“机构库存”的变化，大家手头的股票，自己→到应用商店，下好了“博尔系统”的手机APP，或者→ 直接点这里进入 ，量化“机构库存”是很快的，先看眼下的调整中，机构库存有没有，再就是机构在里面引发了什么样的交易。行情现在的位置关键，，接下来就看机构在介入谁，推动谁。但没库存，那就没底线了，破坏力大家自己拿博尔系统看了股票都知道。



