今天的猛涨，让一些朋友觉得突然，但真要认真一个个看上涨的股票，实际上涨的股票也有普遍规律，那就是所有上涨行情，总是在游资、机构不间断的动作下，让行情持续。所以手头股票是强是弱，不取决于这几天是涨、是跌、是盘，而是取决于手头股票，游资和机构是不是能联袂唱戏，当然在上头发话的环境下，这种联袂唱戏，还会取得相比之前更强悍的效果。

决断前先看一眼

早上一个朋友，看到行情一涨，也不知道怎么鬼使神差的想跑，想短线赚钱了结了再说。还好我让他先去量化一下那只股票个，看看此刻走不走，亏不亏。结果他去量化之后，发现当时他的那只股票，其实是有“机构库存”的。那我就和他说。“机构库存”量化的是积极的机构行为，机构库存有很多，自然机构的交易是积极的，当然可以留一留，结果下午直接飞上去了。

别失控

实际，面对眼下这种波动，深度套牢的反正睡觉不看，倒是稍微有点赚的，心里会七上八下，如果大家心里有个小兔子，看到股票一涨，就砰砰跳，就有不淡定的感觉，那也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化游资和机构的行为。积极的机构行为在系统里用橙色的“机构库存”表示，而游资的行为，看的就是蓝色框里的“游资动向”。

但如果大家量化出来，手头股票震荡的背后，既没“游资动向”，又没“机构库存”的话，需要特别当心。没人照顾的股票，那完全可能失控的，哪怕这种失控只有几天，也足以造成很深的伤害。上面图里就是那朋友另一个股票，到现在还套着呢。其实也就是几天时间就被深套，这点大家也是要注意的，→点 这里进博尔系统去量化 ，有上涨背后如果什么力量都没有，这隐患是很大的。。

越震越关注的位置

其实当前大家在震荡中遇到的问题，也不过就是买卖换，那些既没有机构，有没有游资照顾的股票，肯定就是换的对象。而换什么？就一句口诀“起涨看游资”。因为所有走出波段行情的股票，几乎都是游资先发动，然后机构来接力的。起涨阶段就是游资活跃的阶段。在A股市场里，如果一开始没游资，只有机构动作，这种保密工作能做得那么好，反倒不正常了。

大家如果看到手头股票有“游资动向”了，哪怕股价不涨，股价在折腾，甚至还长阴下跌，反而要注意。这是因为游资的赌性很大，“游资动向”出现之后，说明此刻游资很活跃，股价敢大跌，他就敢加码。很多走势，普通人不敢买，他们敢买。大家上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己量化现在自己股票的震荡，是不是游资在做，有游资在做，一定有“游资动向”的。所以现在其实不管股价是涨是跌，波动大了，就多看看机构在不在，游资做不做，有这两条，就算有下跌，反击都是猛的一塌糊涂。



