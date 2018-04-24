今天大涨，满屏就是“会议对市场的影响”，但我要说，这么高层的事情，咱不要去评价，不要去踹测，这些大政方针、高瞻远瞩对股市的影响，绝不是普通人这个层次可以看得通透的，能看通透了，也不是普通人了。既然市场的反应是大涨。直接关注机构的应对行动，就能直击要害。

该出手时必出手

其实道理是很简单的，目前市场的大局是机构大换血，不管行情是涨是跌，一定有一批股票，是机构接下来打算狠命做的，当然也有一部分是打算边缘化的。那么对于那些打算狠命做的股票，机构投资者忌惮的就是整个市场的系统性风险，这是他们扛不住的。但市场对“会议精神”积极反应，那对于那些打算做的股票，再不攻击，接下来再50点、60点的涨，不用几天个，想买都来不及了。所以说，该出手时必出手。此时此刻，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”APP，自己来量化交易，机构此时此刻这不是认真的出手做一次了，这是可以量化出来的。

强力反击的状态

机构投资者如果是想认真的做一次，绝对不会只因为某个方向性的指示，而是本来就有所准备，正好借题发挥，御风而行。这种状态，如果拿博尔系统去量化，首先是可以量化出橙色的“机构库存”，“机构库存”是对积极机构行为的量化，有“机构库存”就说明最近确有机构动作。而机构的动作有各种各样，但如果在前期的调整中，机构在为上涨做准备，那量化出有“机构库存”的同时，还能量化出，主导交易的力量是“空头回补”主导。说明当时机构实际在回补。就像下面图里那样。

但既然是出手，就不会一直空头回补，而是该做多时，就会出现积极的做多主导。上面图里红色的就是做多主导。此刻的上涨中，如果大家也→ 点这里进“博尔系统” ，去量化交易，上涨背后能量化出同样的主导力量变化，恐怕开始进行一轮强力反击，就很清楚了。

昙花一现的少碰

但有点，朋友们还是要清楚，当前股票依旧多，资金依旧不够启动所有的股票，此刻可能多数在涨，但不会都是行情启动，恐怕昙花一现也是非常多的。而如果此刻都量化不出机构库存，那一日游的可能就真的是很大，这种前车之鉴也是非常多的。





这点，包括大家自己也是一样的。涨涨跌跌本来是正常的事情，关键是要有人在里面做，当然最好是机构在里面做，散户动的再欢乐，对行情看的再好，实际作用不大。而手头股票有没有机构在动作，机构在做什么动作？这些，大家可以自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用， 或者点这里进入 ，自己来量化清楚交易，自己的股票，有没有机构在做，量化一下“机构库存”就可以了。



