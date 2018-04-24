20年上百次，跌中加仓老套路了！(2018-04-24 08:30:28)
这两天反复再说，频繁震荡的市场里，看机构怎么做，比自己猜走势接下来会涨会跌，要重要的多。然后也说了各种机构的动作，包括机构做多，机构做空，机构回补。结果引来好多朋友问我，这机构动作是怎么量化出来的？这个问题我资金一开始量化的时候也很好奇，深入了解之后，发现海外量化的发展毕竟比我们早了20年，20年的积累，确实很多方法比我们用传统方法来的先进。
炒股越来越先进
就比如怎么量化机构行为，我也专门问过我用的那个博尔系统里面研究中心的人，结果人家跟我说，这技术和理论在海外已经很成熟了。谷歌曾经通过搜索平台的大数据，预测流感。他就是根据某个地区对感冒药、感冒症状的搜索量来做预测。单个人搜感冒药，未必一定是感冒了，但如果突然一大群人都来搜感冒症状，那一定是有问题了。放在交易数据上也是一样的，机构行为不会主动告诉别人，但它是有各种特征的，一两个特征无足轻重，但这些特征如果在段时间内集中出现，那确定机构动作，然后只要在看一下机构动作导致出现了什么交易结果，就知道机构具体在干什么了。这点，也真是百闻不如一见，大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化交易，尤其是自己手头的股票，把眼下反复折腾的市场里，机构在干些什么量化出来，对炒股帮助极大。
眼下的涨就是机构推的
现在市场折腾中，股票的表现好坏差距实在太大，而好的股票，就是机构在不断的做多推升，这种做多不说是天天做多，但至少也是三天两头的做多，往往股价一跌，他就做多。这样的股票，当然就算市场震荡也不怕。而机构做多具体的看法，实际首先就是量化有没有“机构库存”，这点只要点博尔系统里面的“机构库存”功能，立马就量化出来了，下面图里橙色的就是。
有“机构库存”的股票，肯定是最近有机构动作的，然后就看机构动作的结果，这用“主导动能”去量化就行，红色的就代表做多主导。会涨的股票，就是经常在有机构库存的状态，出现做多主导，实际就是机构在做多。大家有些股票连跌好几天，实际也不用瞎猜后面的走势，→点这里进“博尔系统”去量化一下，有没有机构库存，有机构库存的，就看什么时候做多主导，机构愿意做多了，走势哪怕下跌，哪怕走的再难看也没事。
有的反弹是抓人
现在不少下跌股票，之所以麻烦，就是因为下跌中，机构库存消失了。“机构库存”消失，要么是机构不管了，要么机构已经撤了，那即便中间反弹的很厉害，也是隐患重重的，往往是说跌就跌的。最近跌的凶的股票，基本都是老早就处于“机构库存”消失状态了。
就像上面图里的股票，回头看是从高位下跌，但当时没破位之前，也是从“底部”区域。所以大家面对股票的下跌，是不是底，现在是不是低位，不用去猜，在走势上花脑筋，而很多时候就是白费力气。谨防“机构库存”消失是重点。这方面可以到手机应用商店，拿“博尔系统”的APP来量化清楚交易中“机构库存”，点这里直接进入也一样。可以说当前市场，猛烈的反弹一把随时都可能出现，但反弹出现的时候，个股的上涨是持续还是短命，就和机构库存的变化关系度很大了。
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