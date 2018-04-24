这两天反复再说，频繁震荡的市场里，看机构怎么做，比自己猜走势接下来会涨会跌，要重要的多。然后也说了各种机构的动作，包括机构做多，机构做空，机构回补。结果引来好多朋友问我，这机构动作是怎么量化出来的？这个问题我资金一开始量化的时候也很好奇，深入了解之后，发现海外量化的发展毕竟比我们早了20年，20年的积累，确实很多方法比我们用传统方法来的先进。





炒股越来越先进

就比如怎么量化机构行为，我也专门问过我用的那个博尔系统里面研究中心的人，结果人家跟我说，这技术和理论在海外已经很成熟了。谷歌曾经通过搜索平台的大数据，预测流感。他就是根据某个地区对感冒药、感冒症状的搜索量来做预测。单个人搜感冒药，未必一定是感冒了，但如果突然一大群人都来搜感冒症状，那一定是有问题了。放在交易数据上也是一样的，机构行为不会主动告诉别人，但它是有各种特征的，一两个特征无足轻重，但这些特征如果在段时间内集中出现，那确定机构动作，然后只要在看一下机构动作导致出现了什么交易结果，就知道机构具体在干什么了。这点，也真是百闻不如一见，大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化交易，尤其是自己手头的股票，把眼下反复折腾的市场里，机构在干些什么量化出来，对炒股帮助极大。





眼下的涨就是机构推的

现在市场折腾中，股票的表现好坏差距实在太大，而好的股票，就是机构在不断的做多推升，这种做多不说是天天做多，但至少也是三天两头的做多，往往股价一跌，他就做多。这样的股票，当然就算市场震荡也不怕。而机构做多具体的看法，实际首先就是量化有没有“机构库存”，这点只要点博尔系统里面的“机构库存”功能，立马就量化出来了，下面图里橙色的就是。





有的反弹是抓人

现在不少下跌股票，之所以麻烦，就是因为下跌中，机构库存消失了。“机构库存”消失，要么是机构不管了，要么机构已经撤了，那即便中间反弹的很厉害，也是隐患重重的，往往是说跌就跌的。最近跌的凶的股票，基本都是老早就处于“机构库存”消失状态了。