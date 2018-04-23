这两天，指数不算跌的多，但个股要比指数跌的凶，前段时间个股比指数涨的强很多，所以这两天走弱之后，不少朋友就问我是不是，现在该还的都要还回去，前段时间涨的快的，都得跌回去？

后续的大戏

实际，我问了不少基金、券商里做的朋友，人家可不是看后面怎么跌回去，而是惦记着什么股票后面能涨的飞起来。因为去年蓝筹炒的飞上天，赚了很多钱，这些钱出来攻击其他股票，上万亿的航母级股票都能开的像摩托艇那样，那上百亿、几百亿市值的股票，还不开的像火箭那样。或许有一些股票容易被市场裹挟着跌下去，但真做起来，下跌就跟浮云一样。我相信这种观点，个人投资者很少会这么想，但就是因为机构在怎么想，所以此刻看到机构的动作就变得格外重要。大家可以→上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化，尤其是量化“机构库存”，因为大资金一旦腾挪，股票里的机构库存一定会有所体现。

下面图里橙色的柱子就代表“机构库存”。很明显，最近面对几千只下跌的股票，首先要寻找的就是，下跌中依旧还有机构库存的股票，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，有“机构库存”，哪怕下跌，至少机构还在里面折腾。当然机构折腾造成了什么结果，也是必须注意的，否则机构一路做空，也是不成的。很多下跌的股票，实际背后机构并没有做空，而是在空头回补。





上面图里的股票，在下跌中“机构库存”显然存在，并且造成了主导交易力量朝着好的方向转变，空头回补之后，再度做多主导，结果攻击非常果断。而眼下即便下跌的股票，下跌背后“空头回补主导”的也是很多的，后面只要再做多主导，机构行为的逆转也就出现了。大家手头股票，这两天如果在下跌，也可以→ 点这进入“博尔系统” ，去量化机构库存的变化，首先“机构库存”是必须的，然后再看这两天在机构投资者交易的影响下，主导股价的力量是不是越来越积极了？有这两点再，至少也安心了。而在大调仓背景下，这样的股也确实不少。

下跌为何又邪又狠

然后，还要提醒的就是，有些事情，除了不吃眼前亏，日后亏也别吃。这次下跌之所以又邪又狠，从观察机构行为的角度去解释，就是之前太多股票，机构库存已经下降和消失了。当有有库存的时候，即便调整很快，但一旦反击起来也有力，碰到库存消失的时候，里面做的机构没有羁绊了，那做起空来肆无忌惮，看似还涨的好好，突然就砸盘下去了