跑了跑不重要，机构吸货一定看清！(2018-04-23 11:55:32)
市场今天早上是小幅的震荡下跌，但比起市场，有些朋友是更加纠结，都说本来2月中旬抄底买的股票都还是赚钱的，但这几天回落，擦利润擦的太多了。再跌就套牢了，跑了有不甘心。
少想跑不跑，多看谁在做
实际上，这种事情，以前我也经常碰到，所以我跟那几个朋友说，别光想着到底跑与不跑，那么想是找不到答案的。谁都不是神仙，知道自己跑了一定涨，不跑一定跌，真有这个本事也牛逼了。事实上，遇到纠结的行情，首先应该看的是自己有没有同盟军，如果机构跟你一起在做多或者在回补，那就没什么好纠结了。当然，如果机构自己跑了，也同样没什么好纠结了。至于看机构行为的办法，大家可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后再自己去量化，第一步先量化有没有机构在动作，第二步量化机构在做什么动作？
看机构有没有动作，这个很快，就是拿系统里的“机构库存”功能，量化有没有橙色的“机构库存”出现，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，有机构行为，就能量化出“机构库存”。“机构库存”消失，就代表机构此刻没有干活。而这种市场一会翻绿，一会儿翻红的市场里，如果机构不管了，翻红的时候未必有什么好的表现，但翻绿的时候，下跌那是说来就来。
上面图里的股票就是“机构库存”消失的品种，各种花式跳水，反弹一日游都会出现。所以此刻市场一会儿翻红，一会儿翻绿的时候，大家可不要为一时的抗跌，而心里就开心了，觉得没事了，可以先上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己量化到底有没有机构库存。没有机构库存，等于少了一个重要的盟友，情况就会很危险的。那宁愿见好就收，因为赌大的没基础，没资本，行情也不容易做大，冒这个风险就不值了。
有的调整是要货
而值得去做的，是那些不但量化出来有“机构库存”，并且进一步用“主导动能”量化，还能看到由于机构动作，交易上形成了“空头回补”主导，那这样的股票，此刻即便是下跌，下跌中机构也在偷偷吸货。下面图里的股票，就是这种状态。
而交易的逆转，必然导致股价的逆转，所以如果大家自己的股票也出现了这种状态，后面突然涨起来，也不用奇怪，这点大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，把“机构库存”和“主导动能”都量化一下，自己自然就能够看清了。实际计策这种东西，欺负的就是看不到、看不透的人，真看到了，越是用计越是容易成为机会。所以我从36计这个主题讲市场，也是通过36级描述市场各方的心理变化，但最终都可以用量化的方法看清他。