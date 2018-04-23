市场今天早上是小幅的震荡下跌，但比起市场，有些朋友是更加纠结，都说本来2月中旬抄底买的股票都还是赚钱的，但这几天回落，擦利润擦的太多了。再跌就套牢了，跑了有不甘心。

少想跑不跑，多看谁在做

实际上，这种事情，以前我也经常碰到，所以我跟那几个朋友说，别光想着到底跑与不跑，那么想是找不到答案的。谁都不是神仙，知道自己跑了一定涨，不跑一定跌，真有这个本事也牛逼了。事实上，遇到纠结的行情，首先应该看的是自己有没有同盟军，如果机构跟你一起在做多或者在回补，那就没什么好纠结了。当然，如果机构自己跑了，也同样没什么好纠结了。至于看机构行为的办法，大家可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后再自己去量化，第一步先量化有没有机构在动作，第二步量化机构在做什么动作？

看机构有没有动作，这个很快，就是拿系统里的“机构库存”功能，量化有没有橙色的“机构库存”出现，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，有机构行为，就能量化出“机构库存”。“机构库存”消失，就代表机构此刻没有干活。而这种市场一会翻绿，一会儿翻红的市场里，如果机构不管了，翻红的时候未必有什么好的表现，但翻绿的时候，下跌那是说来就来。