周日，那个杂志社记者又找我了，继续约《2018，A股量化36计》的事情。也正好最近几天波动大，就打算写“隔岸观火”、“暗度陈仓”两个计策。

隔岸观火

什么是隔岸观火，形象的说就是，那边火烧的再大，反正你隔着一条河，怎么也烧不到。这条河在股市里，就有没有机构在照顾。比如大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用去量化“机构库存”。怎么做都要尽量做有“机构库存”的股票，因为没有“机构库存”就代表量化不出积极的机构行为，往往就意味着机构跑了，或者不管了。这种状态下的股票，往往只要行情有个风吹草动，很容易就是直接跳水向下。碰到这种“机构库存”消失的股票，那就是在烧火的那边了，就别再观火了。

下面的图就是这种类型的股票，无论时下跌后反弹，还是震荡，如果机构库存没了，显然是随时可能出现危险的。

当时我也和那个杂志社的记者朋友说，做股票赚钱，交易环境是很重要的，碰到大熊市，机构都跑了，哪怕是高手，也和很容易亏。碰到大牛市，各路资金再往里面进，哪怕是新手刚做股票，也容易赚。但毕竟大牛大熊的时候太少，大多数时候，还是要看股票的交易环境。当交易环境里缺乏了机构动作，远远看着要比积极参与来的好，毕竟机构动作的股票，涨起来不容易，跌起来很容易，犯不上和这种股拧。大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，把自己关心的股票，有没有“机构库存”都量化一遍，也不需要多少时间。但接下来，你在有“机构库存”里的股票操作，同样的炒股水平，就容易取得好的回报。

暗度陈仓

而至于暗度陈仓，这个我就不多解释了，大家都明白什么意思，现在一片下跌中，并非所有的人都想着逃跑，肯定有资金借着下跌在偷偷低吸。到时候，只要机会一到，立马做多，直接就翻转上去。并且这样的股票，其实就是机构在里面借着下跌，低吸，然后在做多。所以拿博尔系统去量化一下，也是很清楚的，一是“机构库存”一定存在，二是，同时用另外一个“主导动能”功能，直接量化机构行为导致的交易结果变化，如果是从做空主导（绿色），变成了空头回补主导（蓝色），有变成做多主导（红色），那显然就是机构行为导致了交易的逆转，就像下面图里的股票那样。





