回顾一下本周行情，大换血已到关键时刻，上周涨3天跌2天，本周是涨2跌3，所以单纯指数涨跌，可以看的轻一点，但当前市场的发展阶段，不能糊涂。2018年年初以来就有牛人提点过我，2017年~2018年一月，基金的500亿以上市值比例达到11.2%，是2013年以来最高。同时200亿一下的中小市值股位置五年最低。之后的事情大家都看到，风水轮转，翻江倒海。

翻江倒海的大换血

之所以说翻江倒海，就是因为这种分水轮转不是单线条，不像去年炒大蓝筹，就那么几个，一以贯之。小市值股能做的成百上千，兜上几轮都没问题。所以全周的行情，不管指数涨跌，天天长阴一大批，长阳同样一大批。当然这种一会长阳，一会长阴的波动，散户目前还都在卧倒，噶苗头阶段。主导者就是机构投资者。所以这种机构主场的大波动，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”APP，可以量化出“机构库存”。大调仓的时候机构的动作都很明显，有机构库存的股票即便现在也在下跌，但接下来反击力量会特别大。

接下来的行情，有一点很明确，强悍的反击必然从机构交易的强力转变开始。而怎么看当前的机构动作，可以先点“机构库存”功能，这个功能量化的是积极的“机构行为”，所以有机构做，一定有橙色的“机构库存”。然后看机构在做什么，这个可以从另一个“主导动能”上量化出来，有些机构强力逆转，主导动能从绿色的做空，变成了蓝色的空头回补，再也变成了红色的做多主导，反击力量不会小的。

上面图里的股票，在下跌中“机构库存”显然存在，并且造成了主导交易力量朝着好的方向转变，空头回补之后，再度做多主导，结果攻击非常果断。而眼下有这种交易状态的股票不少，即便下跌股票里也是很多的。那跳水的时候都在朝着好的方向转变，行情已好转就不用说了。大家手头股票，这两天如果在下跌，也可以→ 点这里进“博尔系统” ，去量化机构库存的变化，首先“机构库存”是必须的，然后再看这两天在机构投资者交易的影响下，主导股价的力量是不是越来越积极了？有这两点再，至少也安心了。而在大调仓背景下，这样的股也确实不少。

眼下没机构，谁都扛不住

现在怕的就是机构自己想跑，那量化出来就是另外的请，比如反弹、震荡的时候却量化不出“机构库存”，那是机构自己撤退，最不灵了。就像下面的股票那样，总之只要机构一撤退，或者以做空，那市场稍一回落，少许的投机、割肉盘离场，就能引发大跌，根本扛不住。





大家看那些跌了又跌的股票，基本都是机构库存，或者机构在里面做空之后产生的，到现在位置，别看很多股票长阴跌的很厉害，但也并非跌多了就一定会有反弹，只要机构库存不出现，一次次下跌都是不可避免的。下周肯定是继续注意“机构库存”的变化，大家手头的股票，自己→到应用商店，下好了“博尔系统”的APP， 或者直接点这里进入 ，量化“机构库存”是很快的，先看眼下的调整中，机构库存有没有，再就是机构在里面引发了什么样的交易。行情现在的位置关键，，接下来就看机构在介入谁，推动谁。但没库存，那就没底线了，破坏力大家自己拿博尔系统看了股票都知道。



