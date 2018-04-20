今天有跌了，已经收到不少骂山门的私信了，但A股岂是靠骂就能骂起来的。问了不少机构里的朋友，人家对当前行情的形容是“今年是最好的年份，也是最坏的年份”。最好在哪，最坏在哪，我下面细细和大家说。

不吃香喝辣，就备受打击

今年市场对于机构来说，就是要完成从极端配置大蓝筹的状态下脱身。而巨量资金从几千亿、上万亿市值的股票里出来，投向几十亿、几百亿市值的股票，这种冲击力，能让那些中盘、小盘的股票，涨的一年之后，根本就不认识。但同时，由于当前并没有全民做多的环境，所以规模没法扩大，像2015年那样的借钱猛拉是没机会的，于是即便是中小盘的股票，也只能攻击局部，而被边缘化的股票，必然在经历2017年的二八之后，再遭重挫。这也不是危言耸听，看看最近ST股的表现，就知道弃儿会怎么倒霉。

而这一切就在机构投资者的取舍之间。所以对于个人来说，现在看到机构的行动是很关键的，看到了后面吃香喝辣，看不到还有可能是备受打击。这种时候，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，来量化交易，通过量化，是能够看到机构的行动。

边缘化，总有迹象

比如此刻那些可能会被边缘化的股票，大家去量化，是会发现量化不出橙色的“机构库存”的。“机构库存”是量化积极的机构行为，“机构库存”消失要么是机构不干活了，要么是机构已经跑了，但无论哪一种，都是股票被边缘化的隐患。之前太多股票因为几个月处于“机构库存”消失状态跌的一塌糊涂，日后这种情况还会出现。