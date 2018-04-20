涨跌先抓大局，留神下周回马金枪(2018-04-20 17:57:48)
今天有跌了，已经收到不少骂山门的私信了，但A股岂是靠骂就能骂起来的。问了不少机构里的朋友，人家对当前行情的形容是“今年是最好的年份，也是最坏的年份”。最好在哪，最坏在哪，我下面细细和大家说。
不吃香喝辣，就备受打击
今年市场对于机构来说，就是要完成从极端配置大蓝筹的状态下脱身。而巨量资金从几千亿、上万亿市值的股票里出来，投向几十亿、几百亿市值的股票，这种冲击力，能让那些中盘、小盘的股票，涨的一年之后，根本就不认识。但同时，由于当前并没有全民做多的环境，所以规模没法扩大，像2015年那样的借钱猛拉是没机会的，于是即便是中小盘的股票，也只能攻击局部，而被边缘化的股票，必然在经历2017年的二八之后，再遭重挫。这也不是危言耸听，看看最近ST股的表现，就知道弃儿会怎么倒霉。
而这一切就在机构投资者的取舍之间。所以对于个人来说，现在看到机构的行动是很关键的，看到了后面吃香喝辣，看不到还有可能是备受打击。这种时候，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，来量化交易，通过量化，是能够看到机构的行动。
边缘化，总有迹象
比如此刻那些可能会被边缘化的股票，大家去量化，是会发现量化不出橙色的“机构库存”的。“机构库存”是量化积极的机构行为，“机构库存”消失要么是机构不干活了，要么是机构已经跑了，但无论哪一种，都是股票被边缘化的隐患。之前太多股票因为几个月处于“机构库存”消失状态跌的一塌糊涂，日后这种情况还会出现。
上面图里的股票，就是“机构库存”消失的品种，而消失之后，反弹也里面下跌，横盘也根本盘不住。而当前的行情，股票天天跌的机会也少，但反弹一下立马又下去，也是无法接受的。所以大家自己的股票，或许前两天反弹，今天拐头向下，但背后有没有“机构库存”接下来差别巨大，这方面可以→点这里进博尔系统，自己来量化有没有“机构库存”，此刻这是很关键的。
回马枪，机构引发的转折
但如果大家量化出有“机构库存”，那就不一样了，哪怕股价在下跌，哪怕此刻机构确实在做空，但因为机构在里面动作，就有机会发生改变，而最常见的改变就是下跌中机构的行为从做空变成空头回补了。要看到这种改变，一是先量化有没有“机构库存”，二是有机构库存的时候，在用“主导动能”功能去量化机构行动下的交易结果，如果出现了蓝色的“空头回补”主导交易，就说明机构回补了。那转折的第一步也就实现了。
可以说，此刻涨跌都是真真假假，这点大家也要理解机构，哪怕是他们看好的股票，日后资金集中攻击能涨到天上去，但此刻要装也得装，不装吓不走人。所以大家现在上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，或者直接点这里进入，如果股票能量化出“机构库存”，那这一刻就还值得在给它机会，而一旦看到同时出现“空头回补”，就得注意后面是不是要有转折了。至少转折的第一个迹象已经有了。