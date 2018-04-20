早上20多点的下跌，问我的朋友又多了，主要还是问这行情是想继续往下去，还是仅仅吓唬人，后面还要往上？对此，我只想说，2018年以来，市场大格局并没有改变，君不见，前日大跌时中小创ETF又被大额净申购？散户失去方向，缺乏信心，根本不会改变机构大换血的思路。看清机构当前干什么？那无论是跌20多点，还是涨20多点，该怎么做都是明摆着的，根本不用纠结。

解放军是谁？

说为什么现在很多股票刚涨了两天又回落了，有的回落的还很凶，大家其实可以从机构的角度来考虑，之前的2、3月的反击中，个股表现远远好于大盘，多数已经回到了去年11月到今年1月的震荡区间，再要上去，获利盘就是几何级的增长，靠散户的热情是推不上去，必须机构带头拉。但显然不是个个机构都愿意做解放军的。所以一旦机构行为出现了疲态，风吹草动都能让股价快速跌下去。而此刻机构投资者的态度，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP来量化，机构在做多还是在做空，不是看看股价涨跌就能看到的，但能量化的很清楚。

这种跌，送肉上门？

就如同此刻的下跌，一定是机构在做空吗？真的未必，大家如果拿博尔系统量化，第一步可以量化“机构库存”，机构库存是对积极机构行为的量化，橙色的“机构库存”存在，就说明现机构在动作，而这个动作导致了什么，就需要再去量化“主导动能”，如果是量化出机绿色的做空主导，那是机构做空。但如果是量化出蓝色的空头回补，或者红色的做多主导。这就完全不一样，说明下跌的背后，机构在偷偷回补，或者是干脆积极做多，这样的下跌，就是吓唬人的。

上面图里的这些情况，都是最近普遍发生的，所以大家看自己股票在下跌，根本不用抱怨什么，先→ 点这里进“博尔系统” ，自己来量化机构的行为，量化出来是机构动作导致了空头回补（蓝色），那说明机构在偷偷买回来。量化出来是机构动作导致做多主导（红色），那就跟不用说了。

有种拐头最危险

当然，还有一种反弹时的拐头向下，是最要当心的，那就是量化出来，“机构库存”已经消失了，因为“机构库存”消失不是意味着机构撤了，就是机构此刻已经不管了，但无论是哪一种，都是很危险的，这样的拐头，一定少碰，前车之鉴太多了。

这点，包括大家自己也是一样的。涨涨跌跌本来是正常的事情，关键是要有人在里面做，当然最好是机构在里面做，散户动的再欢乐，对当前的行情，作用不大。而手头股票有没有机构在动作，机构在做什么动作？这些，大家可以自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，→ 点这里进入量化系统 ，自己来量化清楚交易，自己的股票，有没有机构在做，量化一下“机构库存”就可以了。



