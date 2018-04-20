今晚，我拿他山之石来攻玉，特地找了那位跳槽到美国基金的朋友，问他，最近是不是有又有老外的资金在兴风作浪，浑水摸鱼？（大家都知道老美最近不消停）结果那朋友说，为啥老外在A股里赚钱了，倒不是说人家智商比我们高，而是人家比我们经验足。很多我们头一回经历的事情，人家已经有十几次经验。

有一个历史经验

拿很快会到来的正式加入MSCI来说，几乎所有国家，都有上涨，并且做起来几乎都是先大后小，涨起来，少则四五成，多则一两倍。2018年里，那些海归的虽然各有招法，不过概括一下，就是“捞股票、搭便车”。其中捞股票是大资金机构做的事情，而资金量比较小的，更适合去“搭便车”。当时我聊的时候，也顺带看了一下我用的博尔系统，按照“捞股票、搭便车”的策略去事实，也确实不错。大家也可以自己上应用商店，下好一个“博尔系统”手机应用，然后自己去量化的“机构库存”，“捞股票”也好、“搭便车”也好，量化之后，我们也能实施。下面我具体说。

大钱捞股票

之所以说“捞股票”是有实力的机构可以做的。因为“捞股票”是需要在下跌中不断去买。承接恐慌抛盘容易拿到廉价筹码，但如果自己没实力，抄底反而会被巨大的抛盘所裹挟，套在里面。而我拿博尔系统来量化，一旦实力机构参与其中，结果就是机构库存在下跌中都会增加，之后的反击也是迅猛。

相比之下，如果下跌中连机构库存都没有，这样的下跌，很可能企稳反击就变得遥遥无期，或者反击也是昙花一现，最终堕入平庸，又去创新低。这方面的，大家可以→ 点这里进“博尔系统” ，资金量化清楚之后，走势上相同的下跌和反击，就能分辨清楚，哪个是有机构投资者强力介入的，进而知道拿个股票会给自己带来超额收益。

小钱搭便车

而对于资金量比较小的投资者，最佳策略还是搭便车。就是实力机构已经参与，“机构库存”已经明显，然后在机构震仓的时候参与进去。因为是震仓，肯定位置相对就低，后面还有震仓完成后的波段拉升，抓住了效率也高。而如果拿博尔系统来量化震仓，也很清楚，符合三点，就是震仓了。

量化机构震仓的震仓的三点是：首先有“机构库存”，下面图里橘色的便是，否则连机构库存都没有，还谈什么机构震仓。然后必然有“做空主导”的杀跌动作，图里绿色的就是做空主导，不实实在在的做空，让人看到抛盘如雨，下不到人的。最后肯定还有“空头回补”主导的低吸动作，否则杀下去不捡回来，那是出货，不是震仓了





上面图片里股票的的状态就是机构在震仓，但有点值得再和大家说，那就是眼下看“机构震仓”，一定是跌到低位出现震仓迹象的股票，几百元的茅台，就算震一把仓再涨，别说散户兴趣不大，机构的兴趣也不大的。倒是低位股票有机构意图，那后面的上涨空间确实值得去搏一把。大家→到应用商店，下好“博尔系统”的手机APP， 或者点这里进入 ，之后，主要看的低位的震仓机会。当时量化论坛，不少人都打算接下来以“捞股票、搭便车”的思路去做2018年接下来的行情。人家也是久历风雨，经验丰富。他们成熟的思想，大家也可以借鉴的。



