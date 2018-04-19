今天行情涨25点不算少，但半数股票都在跌，为什么有这种情况出现，并不是当前的指数还有多高，后面下跌空间很大。而是因为当前有不少人，在肉身滚地雷。真的有很多人英勇的进场，然后直接被砸懵。

地雷不少，踩雷的太多

前面我自己拿博尔系统量化了一下今天市场的交易，地雷不少，踩雷的人也很多。大家自己也可以上应用商店，下个“博尔系统”APP，来量化一下交易，两种地雷股是显而易见的。我这里也和大家说说。

一种地雷是机构跑路股。这种股票大家拿博尔系统去量化“机构库存”是量化不出来的。而“机构库存”是对积极机构行为的量化，量化不出来，就说明机构要么不管了，要么已经跑了，这时候就算涨上去，很可能也是散户因为看到昨天上涨之后的惯性，但惯性能持续多久？可以说是要跌就跌，运气不好的，今天盘中直接就被砸下来的，进去就是踩雷。

另外一种大家也可以看上面图里右边的那只股票，橙色的“机构库存”是有的，说明机构在动，但机构行为的结果，还要用“主导动能”进一步量化，结果显示是绿色的做空主导，说明机构在做空。那机构在做空的时候冲进去，正好机构抛给你。未来不知道，短期肯定先套一把再说。这两种雷，踩上很容易缺胳膊断腿，大家自己肯定也要注意，可以→ 点这里进“博尔系统” ，先量化“机构库存”，再量化“主导动能”，不管此刻股票有没有上涨，机构在做空，或者机构已逃跑的股票，总是一颗雷。

机构一买，机会就来

而量化之后，有两种状态是要注意机会的，就是机构在做多，和机构在回补的股票。判断起来也是一样的，首先有橙色的机构库存，同时主导交易的结果是红色的做多主导，或者是蓝色的空头回补主导，就有机会了。道理也很简单，前者是机构做多，后者是机构从做空转向了偷偷回补，都是好的转变，就像下面股票那样。

所以说，此时此刻，很多股票都是差不多的先跌3天然后又涨两天的走势，但走势差不多的背后，每个股票里面的机构，态度都是不一样的，这就直接决定股票在后面的表现，大家可以自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己量化之后，机构投资者目前的动向是很清楚的。后面的事情就好解决多了，至少地雷不会不知不觉的去踩了。



