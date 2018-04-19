这两天说了很多量化方面的事情，有朋友一连看了几篇文章之后，觉得量化挺简单的，就自己拿博尔系统去量化了。但今天本来市场涨的挺好，他却不开心。跟我说自己运气背，市场涨的那么好，他的股票还下跌的。但后来我看了他的股票，发现可不是什么运气背，如果两个心理关过不去，后面无论行情涨跌，依旧很容易让自己做错。下面我细细说。

后悔背后是心理关

那朋友当前的心情并非因为自己股票不涨的失望，而是一种后悔，因为他依照我博客上说的，先到应用商店下了一个“博尔系统”的手机APP，然后再用里面的“机构库存”功能，量化机构有没有动作，由于“机构库存”是对积极机构行为的量化，能量化出“机构库存”就说明肯定有机构在积极行动。

而那朋友量化自己的股票，偏偏就没有“机构库存”。那就是机构要么跑了，要么不管了。但随便是哪种情况，这样的股都是说跌就跌的，那朋友因为看着行情涨，明知道没机构做还想等等，结果运气背，他的股票直接就下来了。

当时我也跟他说，要持有一定是持有能够持续上涨的，而持续上涨的首要前提，一是要有机构，二是要机构能做多，所以大家可以→ 点这里进博尔系统去量化 ，不单单要看“机构库存”，还要看机构行为导致的交易力量的变化，如果是红色的做多主导很多，那说明机构确实不断在做多，股价才有持续向上的基础。

有谁偷偷在卖

另外，还有一点要提醒大家，昨天一涨，今天又一涨，很多股票也两涨两天的，但不是连涨之下，机构一定做多的，有的时候就会获利回吐，而机构获利回吐，那也是要注意的，就怕上涨去偷偷卖，然后突然做空也很伤。