这这两天波动大的很，于是怪话多，信“魔咒”也特别多，今天又在早上开盘后的关键时刻，救了好几个朋友的操作失误。原因就是那几个朋友信“419魔咒”。早上行情大幅高开后一路跌到翻绿，立马就有朋友反应，A股连降准都挡不住肯定不行，加上明天就是“419魔咒”，十几年里多数都是跌，还大跌，这还搞啥，先跑吧。





魔咒没来已经开骗

实际呢，419魔咒能不能应验不清楚，但明显今天已经坑空头了。当时那两个朋友想在一大早跑股票的时候，我就让他们抓紧先上应用商店，下个“博尔系统”APP来量化“机构库存”。因为“机构库存”的增减，直接反应了，在频繁震荡中，机构投资者的态度和信心。结果有两个朋友也确实就去量化了，一量化下来，果然是有“机构库存”的，并且进一步量化，机构还在空头回补，这时候如果走了，肯定不合算。





虽然那两个朋友是第一次用博尔系统去量化，但因为看到的状态就这么明显，机构偷偷买的时候最好不要走，这种道理总是懂的，结果就等了等没走。下面图里橙色的就是“机构库存”，如果量化不出积极的机构行为，机构库存是不会提升的。结果就是坚持了1小时之后，股价就结束盘中回落反身向上，还收高翻红了。实际上，大家自己如果把“机构库存”的变化给量化清楚了，现在大部分明显的错买错卖都能规避。我也希望更多的朋友别再落水。

跟大家说其他朋友今天的操作，就是因为最近的市场折腾的太凶，假象太多，或许真有419魔咒，但现在上证和个股关系真的很密切吗？恐怕和几年前相比，差远了。最近各种不确定因素的影响下，假装砸盘浑水摸鱼的太多了，凭感觉做股票确实容易犯错。上面图里最左边一个就是我那朋友手里的股票，要是早卖了半个小时，立马就是几万元没了。右边那些都是这两天调整但机构库存增加的股票，卖掉都是错卖，一跑就亏。接下来大家手头股票，遇到什么盘中的回落，单日的调整，一样可以先→点这里进“博尔系统”，毕竟股票不会天天涨不回落，但回落中，如果量化出来，“机构库存”反而在增加的话，基本都是在骗抛盘。

好股要有底气

另外，我和很多朋友说，震荡幅度一大，频率一快的时候，就容易让人心活，有的人看到震荡中，跌下去之后又上涨来，当然如果做高抛低吸，不是赚死了？还有的朋友，看到波动很大，算了别折腾了，还不如动也不动呢。但这些都是表象，如果背后的机构库存。越来越小。波动再大，到后面“机构库存”都没有了，最总的解决也不会怎么好。这种前车之鉴是非常多的。

当时我是发了不少调整背后机构偷偷回补的股票给他们，然后还给他们打比方，这个比方我用了很多次了，但道理就是这个道理，如果看到“机构库存”，又看到机构的行为造成了做多力量主导，如果还心不定，就好比父母身高1.9米，看到上小学的儿子只有1.3米，立马担心这儿子是不是自己亲身的？结果被我这么一说，那两个朋友自己都笑了，并且还回我，炒股的时候，真的碰上过很多次原本自信满满，但稍微一跌就怀疑人生。要是现在看我文章的朋友，也有点心不定的话，那手机看的就上应用商店下一个“博尔系统”的APP， 或者直接点这里进入 ，直接去量化“机构库存”的变化，只要机构库存实实在在的增加，再震荡也定心。当然，什么时候机构库存消失了。跑就是了，好股那么多，不用在这种股票上吊死的。



