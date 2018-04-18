今天的行情是猛烈折腾了一天，目的就是把人给折腾糊涂。想想也对，不整糊涂怎么做，现在是有一批资金是要打算往上做的。降准一来，就做上去，又没人肯跑，他们做多就等于替人抬轿了，所以这些资金特别喜欢折腾。同样，也有很多股票，本来就不值几个钱，2、3月份趁着机构大换血的东风，也猛涨了一把，这些股票有强烈的做空冲动，但直挺挺的砸下去，连接盘的都没有，所以此刻他们也需要折腾。于是这个市场今天就不把人折腾糊涂了不罢休。

浑水摸鱼，乱中取之

如果从走势上看，确实会把人折腾糊涂的，早上高开一路跌，典型的压根没跌完。但下午直接大逆转，到底要跑还是要拿货，确实就不清楚了，所以我跟很多朋友说，现在很多资金都希望折腾，所以这种折腾中，上涨必然有真有假，下跌也必然有真有假。一个简洁的办法，就是，上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化机构的行为。因为无论怎么折腾，现在谁想通过波动来牟利？显然还是机构。

就像当前的调整中，我自己拿博尔系统来量化，第一是用“机构库存”功能，有橙色的“机构库存”就说明量化出了积极的机构行为。第二步是用“主导动能”功能，看机构行为导致了什么结果，而目前量化的结果就是，股票下的背后，机构的行为并不相同，有的确实就在做空，但有的机构却是在偷偷的回补。大家可以看下面图，绿的代表做空主导，蓝色代表空头回补主导。

如果机构在回补，那就可以看做之前的下跌实际是在震仓，这种下跌，肯定比机构实打实做空来的好。因为一旦机构买回来，后面干什么，不就是在想办法拉上去吗？这种情况现在好多的。大家手头股票，里面的机构是在做多，还是在做空，不是看涨了跌了就能看出来的，并且这种震荡的时候，机构是特别不想让你看出他在做什么。所以大家→ 点这里进“博尔系统” ，来量化清楚交易，辨别机构行为的蛛丝马迹，就特别有价值，很多时候，看一眼就不上当了。

有与无是根本

同样，很多时候，看到的上涨也是有真有假的，要是量化出来，“机构库存”处于消失状态，这种上涨，很可能只会是昙花一现。真正的上涨，一定需要机构坚决做多，再能持续推动。否则越涨越有可能是个套。

上面图里的股票，大家对比一下就清楚。其大家如果自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，再去多量化一些股票，就能发现当前的市场，尔虞我诈非常厉害，大波动的市场里，一部分资金赚钱，就要另一部分来填补。看不到，太容易受骗了。







