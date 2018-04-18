早上高开后直接低走，有些朋友就跟我发牢骚来了，倒不是说市场不行，但就怨自己，高开之后，见高开挺多，还想再上一下，一犹豫没走，一路跌下来，懊恼不已。实际此刻，我收到了不少私信，不止有懊恼的，一有看到市场重新翻绿，就觉得没戏的。但我还是那句话，你看到的，往往是市场特意让你看到的。降准一来，高开低走，就失望了？怎么不去看看，手头股票里面的机构在怎么行动呢？

吓唬人和迷魂汤

现在我就在盯，高开低走的同时，机构投资者是在干什么，本身降准一来，这事情谁都知道，接下来，就算就要往上做，也不会在此刻就傻傻的直接往上买，直接往上买谁肯跑，还不都等更高的价？而大家如果上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，去量化当前机构投资者的行为，就能看到此刻，很多高开低走的股票，机构未必在做空，一些看似上涨的股票，机构未必在做多，有的就是吓唬人，有的就是个人吃迷魂汤，看不到就太容易上当了。

机构行为用博尔系统去量化，首先看的就是“机构库存”，他是对积极机构行为的量化，只要机构有积极的行为，就有橙色的“机构库存”。而机构行为导致什么结果，这就需要用“主导动能”功能去量化什么力量在主导交易。这点更重要，有些股票看似上涨，但实际今天还是做空主导。有些股票今天下跌，但却是机构在空头回补。那这两种，哪种更有戏，大家看下面图。

实际，答案也是显而易见的，涨跌已经是结果，当然都是机构的动作对后面的股价影响更大。但如果看不到，那很容易被吓唬住，或者被灌迷魂汤。大家自己的股票，现在不管涨跌如何，眼下机构是在做空还是做多？要是自己不清楚，可以 点这里进入“博尔系统” 的手机应用来量化，直接就就看到了。

逃跑杀手锏

还有一种情况需要提醒的，就是量化出来没“机构库存”，这是最讨厌的，机构都跑了，或者都不管了，那最没戏了。下面的股票都是前车之鉴。





如果股票出现了这种情况，实际就是很多股票就是在11月~1月的反复震荡区域刚刚拐头，这些拐头中，有很多股票，就是因为并不想继续涨上去会解放过去几个月的筹码，所以机构不做了。而这种原本反复折腾、密集成交的位子，一旦机构自己不做了，靠别人往上推，太难了。所以不是所有下跌的股票都能等的，大家上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接从这里进入 ，一定先得去量化清楚，到底有没有机构在动作，机构自己都跑了，咱再坚守，不就是“弟兄们给我顶住”，自己跑了的翻盘吗？



