这几天行情砸盘很厉害，所以先理顺一下当前的行情。其实今年的表现已经很说明问题了，今天跌的最狠是沪深300，跌的最少的是创业板。回想当初三季度的机构持仓，500亿以上市值的股票占比是2013年以来最高值。后面一路爆出基金转而增仓中小创股票。如果说1月份这还是机密，到如今这就是公开的阳谋。

显然是最凶狠的大换血

而对于这种公开的动作，有个朋友高度认同我之前说到的“起涨看游资，推升看机构”。因为他自己就是一个游资性质的私募。他说机构做股票，都是有计划性的，多是逐步参与。但游资更有高爆发性。既然机构的路线图已经公开，那么游资在局部的时刻，无论资金、还是研究的力量，一点也不差的。所以往往能赶在机构逐步参与前面，猛烈的杀进去。结果就呈现出，游资翻盘，机构接力的局面。所以虽然他是个私募游资，但也很愿意去拿博尔系统，量化别的游资的动向。大家也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化“游资动向”。

高爆发，搏翻盘

能量化出“游资动向”的好处，是游资除了高爆发性，还有高投机性，很多普通投资者不敢买的位置，游资就敢坚决的做进去。并且游资毕竟比普通投资者的投资水平要高上很多。所以游资进去之后，股价翻盘的可能很大，比散户抄底要靠谱多了。往往这种位置，就叫做“游资起涨点”，这也是博尔系统特别吸引那位做私募朋友的地方。

而看今天的市场，很多股票呈现出下跌之后又拐头向下，这种走势的样子，散户坚决进场，估计是难的。但就在别人不敢买的时候，游资往往敢买。所以大家手头股票今天如果调整，也可以去看游资是不是参与其中，→ 点这里进“博尔系统” ，再去量化一下“游资动向”，特别是今天第一天出游资动向的，就得特别关注。因为游资投机，搏的就是行情翻转，敢于集中出手的第一天，就是他们觉得能够翻盘的时候。

善果恶果，一目了然

另外，眼下这行情，起因就是去年3季度以来对蓝筹的极端配置，由于这种走极端，不可能经年累月，所以才有当前的大规模资金腾挪。 于是机构扮演投资风格转向的角色，游资扮演行情吹号手的角色，而散户扮演的是趴下的角色。于是尽管市场最近波动极为激烈，但交易的状态，依旧是“游资发动，机构接力”。大家看看下面的股票就清楚，行情走出一波大涨的股票，拿博尔系统去量化，总是先有“游资动向”，后有“机构库存”。下图里蓝色代表“游资动向”，橙色代表的是机构库存，好股票游资、机构的基本不间断的。