早上翻绿，但至少不像昨天跌的那么凶，于是我问问一些朋友，最近下跌，他们是怎么做了，但一问就发现了问题。由于之前一心在等涨，不曾想，涨没等到，调整会来的那么快。而出乎意料之后，本能反应就是没搞明白之前，再等等看。但我告诉他们，什么叫兵贵神速，什么叫三军之乱起于狐疑，说的就是有的能等，有的不能等，不能等的股票，等下去就出问题了。

生死之别

如果大家去量化“机构库存”，能看到有些股票，现在无论涨跌，背后有橙色的“机构库存”而有些却没有。而“机构库存”是对积极机构行为的量化，如果机构在积极动作，必有“机构库存”。等大家自己去量化之后，就能发现，手头股票有“机构库存”和“机构库存”消失，就是生死之别，比如就像下面的股票，一开始两个都在调整，但一个始终有机构库存，还能折腾，一个个机构库存消失，结果就跳水下去了。

这点，包括大家自己也是一样的。涨涨跌跌本来是正常的事情，关键是要有人在里面做，当然最好是机构在里面做，散户动的再欢乐，对当前的行情，作用不大。而手头股票有没有机构在动作，机构在做什么动作？这些，大家可以自己→点这里进“博尔系统”，自己来量化清楚交易，自己的股票，有没有机构在做，量化一下“机构库存”就可以了。

吃肉喝汤

然后大家如果再多量化点股票，还会发现，如果手头股票存在“机构库存”，无论是是涨是跌，基本就是吃肉还是喝汤的问题。或许有些时候也跌的挺快的，但因为机构在里面做，跟着机构的动作，一般也不会吃亏。而看到机构的动作，就得看另一个“主导动能”功能，在有机构库存的时候，哪怕主导动能显示为绿色的做空主导，也只是说明此刻机构的动作导致了股价做空，虽然不好，但至少机构在里面，就总有回补的时候，而一旦“主导动能”显示为蓝色空头回补时，就说明机构开始回补了。





这样，其他不说，首先就是机构在做什么就已经能看到了，自己该怎么办，就变得很清楚了。这点大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的APP，或者直接点这里进入去量化一下，机构做多的时候我们该怎么办，机构做空的时候我们该怎么办，机构空头回补的时候又该怎么办，实际答案都是现成的。这里我就不多说了，反正具体股票一看到，自己的信心立马就来了。



