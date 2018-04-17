今天市场跌幅不小，如果连这看3天，感觉更是弱，但即便如此，却还是能够看到创业板的翻红。于是不得不把有些牛人之前提点我的话，也提醒一下大家，那就是当初2017年~2018年一月，基金的500亿以上市值比例达到11.2%，是2013年以来最高。同时200亿以下的中小市值股配置五年最低。而1月之后，各路基金对中小创都买个不停。今天的表现，只说一句，风水轮流转还没完，也没停。

大换血最凶狠

并且，当前的这种风水轮流转，不是当初就几个大蓝筹，翻来覆去做的还是他们。中小市值股票成百上千，资金选择余地大，这个炒一把当然可以转而那个再炒一把。所以即便今天跌了近50点，照样长阴一大批的同时，长阳也是一大批。而这就是市场凶猛换血的直接反应。当然这种换血，绝对是机构投资者主导的，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，可以量化出“机构库存”。大调仓的时候机构的动作都很明显，现在有机构就比没机构好，哪怕机构在做空，都有转机。

现在怎么看机构动作，可以先点“机构库存”功能，这个功能量化的是积极的“机构行为”，所以有机构做，一定有橙色的“机构库存”。然后看机构在做什么，这个可以从主导动能上量化出来，这种下跌中，自然很多机构是在做空，但机构在做空，至少机构还在动作，有动作就有机会，今天做空主导，明天就可能空头回补，就像下面的股票那样。

太多股票，别看调整很多，但跌的厉害这种事情经常会发生，不稀奇。只要后面“机构库存”还在，后面空头回补出现，就有机会再杀一个回马枪，并且这一枪如果力量强的话，直接能把空头挑落马下。大家手头股票如果今天也在下跌，也可以→ 点这里进“博尔系统”，去量化机构库存的变化 ，首先“机构库存”是必须的，然后再看这两天在机构投资者交易的影响下，主导股价的力量是什么情况，最好是做多，那心最定。当然如果出现空头回补，这也说明，这个股票是机构换血换进的股票，而是不是持续失血的那种。我自己量化了一下，这样的股票已经有一些了，估计明天会更多。

眼下没机构，谁都扛不住

现在怕的就是机构自己想跑，那量化出来就是另外的情形了，下午的时候，我就和几个朋友打过一个比方，现在不少股，实际比大盘强多了，老早就走到了去年11月到今年1月的区间并且，一旦这个区间过去，就超过了去年一整年的价位，要解放大量的筹码。问题是，机构愿意不愿意这么干？一旦机构不愿意这么干，散户愿意吗？答案不用我说，大家都明白。而这种时候显示出来的就是橙色的“机构库存”消失了。就像下面的股票那样。

问题是，只要机构一撤退，那接下来，哪怕是市场稍一回落，少许的投机，割肉盘离场，就能引发大跌，根本扛不住。有些股票表面上抗跌的，有些看似跌的很多能买回来了。但最好大家先上应用商店，下个“博尔系统”APP来量化清楚到底有没有机构库存， 点这里进入也一样 ，，只要机构库存不出现，一次次下跌都是不可避免的。行情现在的位置关键，，接下来就看机构在介入谁，推动谁。但没库存，那就没底线了，破坏力大家自己拿博尔系统看了股票都知道。



