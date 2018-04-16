今天行情又跌，一般碰到下跌，人会有三种反应，第一种是怕下跌，之所以怕，就是因为自己仓位重，并且还看不清后续的发展，自然就怕。做股票时间短的，很多就会怕下跌。第二种是爱下跌，做股票时间越长的越爱，因为经验会告诉自己，好机会都是跌出来的。第三种就是无感与下跌，因为涨涨跌跌经历N次，已经有了自己的一套办法，涨能做，跌也能做，自然不会怕，也没什么好开心。

涨不喜，跌不忧

而大家，自己可以静心想一下，自己的反应是什么，如果看到这种几十点的下跌，或是怕，或是喜的话，都可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后多去量化当前机构的动作，把眼下机构的动作看清了，不管走势怎么涨跌，自己总能有很好的应对方法，慢慢的，自己对这种涨涨跌跌的震荡也会无感，但无感的同时，自信心反而会增强。

明天看回马枪

我自己用“博尔系统”也9年了，下跌的时候我也很清楚，第一步看跌下来之后还有没有机构在做。这个只要看一眼“机构库存”功能就行了，因为“机构库存”量化的就是积极的机构行为。有机构在做，必有“机构库存”。当然有机构在做还不够，还得看机构投资者在做什么，很多时候，就是机构的行动导致做空，引发了下跌。但因为机构还在，对策是明确的，就看后面出现蓝色空头回补的时候，机构空头回补了，转机也就来了。

所以别看一些股票跌的破位，有的股票这几天从哪来回哪去，走势大家都看到了，走的差的，所有人都不会觉得好，但下跌中要做好，一定独具慧眼，与人不同。能看到机构的行动导致了空头回补出现，那就比多数只看走势的人来的有优势。大家自己→ 点这里进入“博尔系统” ，去量化自己的股票，这种优势就会感受的很清晰，并且这个优势很大，在那一刻不会再轻易卖出，后面很容易顺势就出来一个反击。

弟兄们给我顶住！

而真正，要担心的是“机构库存”消失的股票，因为“机构库存”消失，与机构做空是有本质不同，“机构做空”至少还有机构在动，消失那就不是休息，就是已经逃跑了。再翻身就不容易了。真正的从慢跌变快跌，从小跌变大跌，都是“机构库存”消失的之后酿成的悲剧。

另外，就眼下这个局势，指数似乎跌的很低，实际很多股票就是在11月~1月的反复震荡区域刚刚拐头，这些拐头中，有很多股票，就是因为并不想继续涨上去会解放过去几个月的筹码，所以机构不做了。而这种原本反复折腾、密集成交的位子，一旦机构自己不做了，靠别人往上推，太难了。所以不是所有下跌的股票都能等的，大家→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，一定先得去量化清楚，到底有没有机构在动作，机构自己都跑了，咱再坚守，不就是“弟兄们给我顶住”，自己跑了的翻版吗？



