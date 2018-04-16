今天指数又跌，一些朋友因为看了我最近几天的文章，也去量化这种震荡的时候，手头股票里机构到底在不在干活，如果在行动，到底在干什么？结果量化出来，有的股票确实机构在做多，所以拿住了，结果表现也确实可以。但有的股票量化出来，根本就没有机构干活，但跑又舍不得跑，就像拿着算了，真跌下去，再去补仓。

最严重的套牢

对此，我当时是严重提醒了那些朋友，严重的套牢，都是在“机构库存”消失的时候造成的。这里的“机构库存”是那些朋友正在使用的博尔系统里的一个功能，大家也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化清楚“机构库存”。由于“机构库存”是对积极机构行为的量化，因此如果手头股票有机构动作，必然“机构库存”能够显示出来的。

而“机构库存”消失，就说明这个股票里的机构已经休息或者逃跑了，但无论是休息还是逃跑，危险性都是很大的。在没有“机构库存”的状态下，1哪怕跌下来之后有反弹，都很可能是一两天的昙花一现，或这当天盘中就反弹结束，这种时候补仓补进去，很可能连水花都没有的。

所以看我文章的朋友，如果看到股票下跌，动了补仓的念头，→先点这里上“博尔系统”，先去量化此刻有没有“机构库存”，如果机构库存都没有，不是补仓的问题，而是连能不能继续持有，都得打个问号。真的补仓该怎么补，行情如果再往下跌，我再来讲。

无视调整的也一大片

另外，还要提醒大家的是，当前上证指数对股票影响已经不像以前那么大了，尤其是中小创的股票，当时上证一路走牛的一月份就没关他们事情，如今上证跌了，其实也跟他们没多大关系。而这种没多大关系的背后，就是机构在很多股票里，无视大盘影响，坚决做多。这也是当前特别需要注意的，其具体状态就像下面股票那样，大家一看就明白。





上面图里，橙色的代表“机构库存”，有“机构库存”说明机构还在做，而上面红色的是“主导动能”，红色时，代表做多主导。有机构干活的状态下，股票被做多力量主导，显然就是机构在做多，所以即便调整，和会很快再发起攻击。眼下这种状态是我们最乐意看到的。而大家自己手头股票，有没有这种状态，也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，把交易量化清楚，机构有没有坚决做多也就很清楚了。

总之，现在这个位置，由于个股此前表现远远强于大盘，所以上证这种疲软走势，不代表个股就真都软了，而是好坏都有。关键就是大家自己要对股票去量化，做到心中有数，对症下药。



