新的一周，即将开始，前几周的震荡之后，我自己周末晚上的时候也仔细的翻看了股票。大体现在股票就分三类，有的命悬一线，有的尚有转机，有的稳如泰山。下面我一个个细细说，大家自己对号入座。

三类状态

我看这些股票的标准很直观，就是这只股票里面的机构在做什么。有的机构在做多，有的机构在做空，有的机构干脆已经跑掉不干活了。而机构态度不同，显然会直接影响到股票的走势。而对于机构的动作，我是用博尔系统来量化的。大家也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，来量化清楚交易，首先看大家就是“机构库存”，这点直接反应有没有机构在里面做。

命悬一线

由于“机构库存”功能是对积极机构行为的量化，所以如果量化不出“机构库存”，或者“机构库存”消失，那很可能就是机构不干活了，或许已经逃跑了。大家看下面图里的股票就清楚。目前这是最大的危险，要知道现在股票很多，机构的选择余地大。





况且多数票，目前已经不是地板价的位置，而是回到了去年11月~1月的区间，再上去必须机构在里面做多，否则看不到希望。而大家自己手头股票，有没有机构在里面做，也可以→ 点这里进“博尔系统”来量化清楚 ，下跌未必没有机构在里面积极的做交易，但如果真消失了，确实命悬一线。

尚有转机

而有些股票的下跌，能量化出“机构库存”，但机构在做什么动作，还得看另外一个“主导动能”功能，如果主导动能看到是在做空，就说明机构的动作导致了做空，后没一定注意有没有“空头回补”主导出现，改变原本的做空状态，就像下面图里的股票那样，否则一直做空下去，最后机构自己就逃跑了。

稳如泰山

而真正机构做多的股票，主导动能显示的是红色的做多主导，有些股票即便下跌，也照样做多主导，这样的股票就稳如泰山，因为跌的时候机构都积极做多，行情好起来，可不就发力了吗？

以上三类情况，当前都在发生，就看大家自己手头的股票属于哪一类了，最好不是命悬一线的那种，也希望量化出来，都是稳如泰山的那种，不过具体的，大家还是得自己J→上应用商店，下好“博尔系统”的手机应用之， 或者直接点这里进入 ，自己来量化。行情现在的位置关键，，接下来就看机构在介入谁，推动谁。但没库存，那就没底线了，破坏力大家自己拿博尔系统看了股票都知道。





