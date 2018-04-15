周末，继续解决本周里面，朋友们问的最多的问题，最近要不要走？对此，我的回答是，要么早走，要么晚走，但绝对不能在逆转前做逃兵。

不在反攻前做逃兵

之所以这么说，也是因为这两天非常强调看机构的动作，不少朋友也确实去关注机构行为了。于是我就收到了很多发来的私信，说他们也去拿博尔系统做了量化，都希望看到资金的股票，能在下跌中机构继续做多，这样他们就坚决拿住，持股待涨。但结果是量化出来，机构是做空的，于是就慌了。但我很明确的和那几个提问的朋友说，此刻离场一定不是首选，关注逆转的迹象才更重要。即便要离场，要么早走，要么晚走，但绝不要在还有逆转希望的时候，先做了逃兵。包括大家手头的股票，如果前两天是下跌的，也一样可上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后去量化机构的动作，看有没有逆转机会，这比自己估计后面怎么走，要靠谱多了。

要么早跑，要么晚跑

什么是逆转现象？大家先上博尔系统，用“机构库存”功能，量化现在有没有机构库存。由于“机构库存”是对机构积极行为的量化，所以只要有机构动作，一定是会有“机构库存”的。而机构在动作导致了什么结果，就看另外一个“主导动能”功能，当时那些朋友看到的就是绿色的做空主导，这说明机构行为导致做空力量主导了交易。但这并不代表现在就要跑，因为机构一会儿做多，一会儿做空也是很正常的，只要机构在里面，接下来只要出现空头回补主导（蓝色），就说明机构有买回来了。所以看到机构做空就跑，刚一跑掉，机构有回补了，那就郁闷了。真的要跑，也应该在之前出现黄颜色的“获利回吐”时跑，那时候往往股价还在上涨呢，这就叫做“早跑”。

真正不灵的情况，不是机构做空，而是连“机构库存”都消失了，那是机构不干活了，才是最大的问题，真要走，跌都跌了，干脆就看到“机构库存”消失再走，也算走的明白。所有的大杀伤下跌，基本都是在机构不干活的时候出现的。机构干活的时候，跌也就是折腾。此刻看我文章的朋友，也可以→ 点这里进“博尔系统 ”，自己来量化交易。看手头股票机构在做什么，获利回吐的时候，重仓的朋友还值得减仓。其他情况，只要“机构库存”还有，先等等再说。

牛股中的机构态度

当然，眼下短期里面可以牛起来的股票，机构的动作就是另外一种状态，就是即便下跌，机构库存明显，并且主导动能显示为红色的做多主导。就像下面图里的股票那样。