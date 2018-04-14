不谋全局者，不足以谋一隅。回顾本周行情，涨3跌2，就是在震荡，所以单纯指数涨跌，可以看的轻一点，但是市场的总体发展状态，一定不能糊涂。2018年以来，已经有多位牛人提点过我，2017年~2018年一月，基金的500亿以上市值比例达到11.2%，是2013年以来最高。同时200亿一下的中小市值股位置五年最低。之后的事情大家都看到，风水轮流转。

大换血最凶狠

然而，轮流转也不是单线条的，大蓝筹就那么几个，所以当时涨了又涨，但小市值股票，能做的成百上千，不这个换到那个，那个换到这个的兜上几轮，绝对不可能，所以眼下这种调整里，长阳意大批，长阴也一大批，就这个道理，正在凶猛换血呢。同时在这个换血中，散户基本还是不动的，都等涨呢，所以眼下依旧机构主场，机构现在什么动作，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，可以量化出“机构库存”。大调仓的时候机构的动作都很明显，有机构库存的股票即便现在也在下跌，但接下来反击力量会特别大。

现在怎么看机构动作，可以先点“机构库存”功能，这个功能量化的是积极的“机构行为”，所以有机构做，一定有橙色的“机构库存”。然后看机构在做什么，这个可以从主导动能上量化出来，有些机构很坚决做多，所以即便下跌，主导动能也显示为红色做多主导。那这种下跌，不担心。跌下去也有有爆发力很强的反击。

上面图里的股票，在下跌中“机构库存”不断增加之后，上涨都是很积极的，机构库存自然也是同步跟上，毫无疑问，跳水跌下来都敢买，企稳上涨更不可能不做了。而大家手头股票，这两天如果在下跌，也可以→ 点这里进“博尔系统” ，去量化机构库存的变化，首先“机构库存”是必须的，然后再看这两天在机构投资者交易的影响下，主导股价的力量是不是做多，有这两点再，至少也安心了。而在而在大调仓的背景之下，这样的股票也确实是不少的。

眼下没机构，谁都扛不住

现在怕的就是机构自己想跑，那量化出来就是另外的请，比如涨上去之后，“机构库存”反而消失，那是机构自己撤退，最不灵了。还有一种，上涨去，机构是在，但量化出来，机构开始获利回吐，这当然也要当心。就像下面的股票那样，总之只要机构一撤退，或者以做空，那市场稍一回落，少许的投机、割肉盘离场，就能引发大跌，根本扛不住。





