今天又跌20点，很明显，市场进入了“牛股总爆发、了断总爆发”阶段了。为什么这么说，大家只要理解当前市场所处的特殊阶段，就能理解，这种“牛股总爆发、了断总爆发”是必然会出现的。

为何要来总爆发

对于当前市场的特殊位置，已经多日提及，但重要的事情，多说几遍无妨，目前个股走的比指数强，多数股票已经回到了去年11月到今年1月下跌之前区间，再往上走，必然获利盘就会几何级的增加，做盘的资金不会看不到这点，无非就是自己做与不做的选择。一旦选择不做，会快速撤退，不会等其他人，甚至散户失去耐心后再走。而一旦选择了做，必然也是义无反顾，因为只有自己坚决，才能吸引其他股票撤出来的资金来一起聚焦攻击。而大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，去量化一下交易，就能在看到这种迅速撤离与坚决参与，从而不管股价是涨是跌，都清楚接下来该做什么。

高危就早了断

具体下好博尔系统之后如何去看，先是点里面的“机构库存”功能，他是对积极机构行为的量化，所以有机构在里面做的股票，一定有橙色“机构库存”。如果一个股票机构库存都没有了，那此刻一定是高危的。

并且，机构如果要使坏，并不一定要让股价下跌，很多股票，在股价上涨的时候，机构已经开始获利回吐了，那时候个量化出来就是，能看到橙色的机构库存，但同时还能看到，另一个“主导动能”功能，显示为黄颜色的“获利回吐主导”。这就说明，有机构在里面动作，但他们的动作导致的是交易上出现了获利回吐，你说机构在干什么？这样的股票即便不跌，都得小心一点，大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，就能量化清楚到底机构在做些什么动作，毕竟眼下的位置非常特殊，防一手也是必须的，甚至有些股票就该及时了断。

牛股现在并不躲藏

但同样，不能忘记的是，有总了断，就同时有总爆发，那些机构投资者打算做的股票，即便现在有下跌，但依旧在做多主导，这就大不相同了，至少机构投资者的做多态度已经很明确了。那这种股票，下跌多半是暂时的，一攻击起来，是非常的猛。





这两天的调整中个，很多股票就是跟上面图里的股票一个情况，下跌，但有“机构库存”，并且还在做多主导（红色）。大家手头股票，下跌背后是不是机构在做多，一样可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用来量化，→ 点这里进量化系统 ，只要量化出来，机构是坚决做多的状态，后面哪怕行情走的再怕人，都不用心慌，跌多了还能再买呢。总之，此刻看到两连阴心慌的，就是没看到机构的动作，看到了该拿就拿，该走就走，都不会犹豫的。



