挽弓当挽强，用箭当用长。射人先射马，擒贼先擒王。

此刻的小涨小跌，完全可以忽略掉，因为这不是当前的重点。眼下无论涨跌，牛股都在大批出现，所以注意下一批牛股，比指数涨了几点，跌了几点，都要重要的多。昨天为什么全天震荡下跌，直接原因，是一批之前连续上涨的大牛股出现了回落。但请大家注意的是，新的牛股又会来接班。这是此刻市场回落中，特别需要注意的。下面我也细细说。

机构已有提前行动

首先，那些之前很牛的股票，为什么股价出现了明显的下跌，不是说里面的机构投资者已经逃跑了。机构想跑不容易，一定还在里面折腾，但折腾的结果未必是做多。不少股票前几已经获利回吐的。这点大家上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，能量化交易就能看到。当然，看到前几天的出现了获利回吐，只能作为经验教训，但下次又碰到了。但看现在还有哪些机构参与中在做多，这作用就很大了，接下来的牛股，基本都是从机构做多的股票里出来的。

大家自己用博尔系统，分两步走，先看这个股票有没有机构参与，这可以看“机构库存”功能，它是量化积极的机构行为。然后就看机构的行为引发了一个什么样的结果，这就看“机构库存”上面的主导动能功能，前几天很多股票的上涨背后，主导动能显示为黄颜色的获利回吐主导。说明机构一边涨一边也在获利回吐。那这样的上涨，当然很悬，随时就会突然回落。

回落下来就不行了吗？这就跌看后面机构投资者肯不肯再买回来了，如果买回来，会显示为蓝色的空头回补。当然，如果后面橙色的机构库存消失了，不再是机构干活了，那才是最讨厌的。→大家可以自己点这里进“博尔系统”来量化，到时候，谁遇到这种局面都会很被动，所以大家去量化自己的股票，此刻有没有机构很重要，不管现在股票是跌是涨，哪怕下跌，只要机构库存还有，就有看到机构重新回补的希望，最怕的就是“机构库存”已经消失。

牛股现在的动作

另外，此刻真正的牛股，或许也在下跌，但下跌中主导交易的力量会完全不同，比如说继续是红色的做多主导。之前不少股票，就是下跌中机构库存依旧在，主导动能也显示继续做多主导。就像下面图里的股票那样。





市场下跌，机构没跑，还继续做多，那这样的股票，就算下跌，也真没什么可害怕的，而大家手头股票，不管是涨是跌，也可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，自己先去量化，如果量化出，是有橙色的“机构库存”，也确实在做多的话，不但下跌不用慌，搞不好下一批猛涨的大牛里就有这个股票。那不用几天，就涨的变样了。所以关键不在于大家都能看到的涨跌，而是把很多看不到的情况，给看清楚，能做到这点，炒股水平一定提升。



