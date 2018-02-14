春节长假，抽空从各个方面，来理一下当前的行情局势，为狗年开个好头，真正来个旺财运。2018年以来，已经有多为牛人提点过我，要我注意公募基金的仓位。我研究到现在，觉得越来越有花头。从基金披露的报告上看，500亿以上市值的股票占总重仓个股比例已经达11.2%，是2013年以来的最高值，市场对大市值的抱团已经到了一个极度集中的状态，200亿以下的中小市值上市公司的比例降至2013年以来的最低值。而1月份的时候，这个比例已经登峰造极。

大换血最凶狠

如此极端的仓位配置比例，可有再成年累月持续下去的道理？把工行这种航母，搞的跟摩托艇似的，简直就是玩命，所以，2月这次惨烈调整是必然的。接下来要么是集体高位下来的做头，要么是大换血，而无论从年底这个时点上，还是基金的持仓结构上，现在的调整，就是在进行一场大调仓。而在这个过程中，90%的散户肯定都已经趴下不动了。眼下就是机构投资者的主场。这个时候，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，可以量化出“机构库存”。大调仓的时候机构库存的变动都是很明显的，有机构库存的股票即便现在也在下跌，但接下来反击力量会特别大。

下面图里的股票，就是下跌中机构库存不断增加的股票，橘色代表的就是机构库存。也是我们现在特别要注意的。因为机构进货，有各种各样的进法，但最喜欢的一定是这种下跌是不断加仓，又隐蔽还容易捞到便宜货，低位吃饱，后面爆发力一定强。

上面图里的股票，在下跌中“机构库存”不断增加之后，上涨都是很积极的，机构库存自然也是同步跟上，毫无疑问，跳水跌下来都敢买，企稳上涨更不可能不做了。而大家手头股票，这两天如果在下跌，也可以→ 点这里进量化系统 ，去量化机构库存的变化，最好也是机构库存不断在提升，而在大调仓的背景之下，这样的股票也确实是不少的。

眼下没机构，谁都扛不住

也正是因为现在的行情是机构的主场，所以股票如果量化出来是“机构库存”消失，那即便出来很积极的上涨，也持续不了几天，后跌起来的更快。并且这还和跌多久没关系，往往库存消失之后是跌了又跌，即便反弹，随后照样下跌，还更猛烈。说到底就是这样的股票没有机构行为，市场一回落，少许的投机、割肉盘离场，就能引发大跌，根本扛不住。