一年的最后一天即将过去，马上要进入传说中的“旺财”年。所以特别总结一下刚过去的一整年行情，收获颇多，和大家说说，让“旺”年里更旺财。

机构增量推动市

从昨晚开始，翻看了2000家以上的股票，第一个总结就是，今年这一整年行情，本质上说就是“机构增量推动市”。机构集中买啥，啥就涨的飞起来。由于加入MSCI，所以外资通过各种渠道入市成了今年最大的增量，因此整个市场资金围绕外资喜欢的竞争力强、有护城河的蓝筹，展开了强力上涨。

新年行情的隐藏主线

而新的“旺旺”年里，由于之前各路机构成绩斐然，同时我了解到，无论公私募，由于金主的增资，新一年里，机构手里攥着大量的资金，因此A股“机构增量推动市”特征不会改变。这也将成为“旺旺”年里最大的增量。而这些钱，投资范围就不限于蓝筹了。只要前期炒作的蓝筹不再出现2月的暴跌，舞台搭牢固之后，必然形成“蓝筹搭台、个股唱戏”的新局面。而在这个新局面里，其实大家自己→上应用商店，下好一个“博尔系统”的手机APP，自己去量化一下“机构库存”的变化，这是观察机构增量推动最直观的办法，一个个波段走牛的股票，都能看到“机构库存”相应的变化。下面我细细说。

翻盘攻势从不偶然

无论是年初炒次新不败，还是后面炒蓝筹，如果去量化一下“机构库存”，我们都可以看到，橘色的“机构库存”在不断提升。“机构库存”是对这个阶段积极机构行为的量化，机构库存水平比之前更高，显然就说明，机构发动行情的积极性比之前更厉害。能不出大行情吗？随便去看哪个两、三个月里大涨的股票，机构库存都这个状态。

而这次蓝筹大跌之后，必有资金重新选择，会导致新的一批股票在反击中出现机构库存大大超过此前水平的情况发生。而未来一两个月，最大的机会就是在这里。这种资金介入是涨30%、50%还是翻倍，这我并不清楚，但这样的股票接下来涨幅一定不小，非常值得去做，这是肯定的。→ 点这里进“博尔系统” ，自己来量化就非常清楚，包括大家自己手头的股票，这两天应该也有所反击，关键是反击背后的机构库存个有没有出现，是不是比前几次上涨时来的强，如果是更强的，新年第一波旺运也就来了。

有好必有坏

当然，如果涨上去的时候，机构库存大不如前，那恐怕这样的股票，一时半会儿也好不起来。更有甚者，如果上涨中，机构库存反而越来越小，那就糟糕了，保不准就是机构坚决做空的股票。这种股票很容易出现突然下跌，然后把多日涨幅一扫而空，就像下面图里的股票那样。





