距离春节还有1个交易日，当前的选择都是为节后在做准备。但真要抉择，并不容易。首先这行情盘了一个多月，过去很少有这种事情发生。炒股最怕就是“这行情我没见过”。要是这行情能盘到国庆节后，那我也没见过。

两个贪念挥之不去

没见过就特容易乱来。比如我现在常常会蹦出两种想法，一是，干脆眼一闭，就是不动，爱咋咋地，甩纱帽，不做股民打算做股东去了。二是，手头有几只股票就是不涨，横着震荡，要不也做几把差价，否则看着别人的股票涨，心里也不舒服。我知道这都是贪念，但就是不停的闪出来。大家如果心里也有和我差不多的念头，那就需要上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己先去量化一下手头股票的交易。然后听我细细的说。

别以为自己做的差

或许不少朋友心里也有这种想法，其实这想法本身没有对错，但放在不同的环境下就会对错立现。比如下面图里的几个股票，之前都是震荡横盘，但你不管不顾一直持有还是前几天试图去做差价，结果都是套的更深。原因就是这些股票的震荡过程中，明显绿色更多，而绿色代表做空主导。这点拿博尔系统去量化，非常明显。

震荡中，做空主导多，当然这种震荡很容易破位，与其等到破位、跳水、套牢时回想当初为啥瞎折腾，为啥一根筋，还不如早点抽身。而对于大家手头的股票也是一样的，一个做空主导（绿色）很多的震荡股，无论是坚决持有，还是在里面倒腾，最后往往都是不合算的。文至于此，也对一些自己觉得运气不好，或者操作水平不行、心态不好的朋友说，真未必是你水平不行，而是那个股票压根就缺少做多，谁来做都是错。这点大家也可以→ 点这里进“博尔系统” ，然后量化一下自己曾经没做好的股票，搞不好一量化就能发现，不是自己做的多差，实际就是这股票做空主导特别多，没人做多，给谁都做不好。尤其是眼下别看上证走的是V型，但也就蓝筹是上证这种走法，其他的更早的几天已经开始震荡了，震荡中的做多、做空到底谁主导，当然要看清楚。

回吐长阴的福利

然后，再送一个节前的福利给大家，那就是大家多去注意前几天有明显调整，但如果调整背后“机构库存”是越来越多的，那显然就是机构在下决心拿货了，就像下面这种样子。

之所以说这是福利，就是因为眼下无论如何，股价的都在低位个，要说抛压的获利盘，是在没多少，关键是别有人不看好未来，战略性做空，而战略性做空，基本就是机构能干。所以机构库存跌下来的时候都增加的，态度已经明确，哪怕涨起来的了，都比较安全。大家自己也可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用， 或者直接从这里进入 ，然后量化一下手头有下跌，或者自己关心的股票。如果之前明显的下跌背后，“机构库存”是在增加，那接下来即便再有下跌，也只是有人瞎砸盘吗？结果直接被强力资金没收筹码。







