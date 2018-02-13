今天，行情就是波动，但投资者，我遇到的情形就是一半海水，一半火焰。今天聊的不少个人散户，基本不怎么关心市场了，哪怕早上涨了50多点，都跟我说，也不动了，反正马上过年了，忍一忍就过去了。

猛加仓，狂甩仓

但实际上，我今天沟通的所有机构里的朋友，没一个不忙的，可以是看中的品种猛加仓，不要的股票猛跑路。并且早上上涨一片大好的时候，还有一个券商资管的朋友跟我说，既然要跑何必等节后。此时此刻，已经无需去搞清楚，他们为什么涨了两天就要跑了。反正很多机构都有这个想法，交易上就必然会体现出来。而这点大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，再去量化一下“机构库存”，“机构库存”的变化直接反映了就最近机构的态度。

偷偷撤退有迹象

那些涨上去就撤退的股票，即便上涨，也掩盖不了“机构库存”越来越小。就像下面图里的股票，就属于机构借上涨撤退，可以清晰的看到，伴随上涨，橘色代表的“机构库存”在不断减少，说明机构逐渐不干活了，而指望游资、散户的热情把股票往上推，持久不了的，因此没几天就跌回去了。

并且从盘面的表现来看，股市现在也不是众人齐心火焰高，才涨了一天多一个半小时，然后就已经开始回落了。即便这个回落不是从哪来回哪去，但显然接下来所有股票都往上涨的可能更加小了。大家如果希望自己的股票后面还会更好，就→ 先点这里进博尔系统 ，然后去量化清楚“机构库存”处于什么状态，如果是机构库存越来越少，即便股价还在上涨，都得悠着点。

直抓攻击要点

当然，那些机构，有猛减的股票，自然也有猛加的股票，那些股票的机构库存，就是在不断提升的，就下下面图里的股票，如果单看K线，和上面的股票没多大不同，反正都是在涨，但看到“机构库存”，就完全不同了，机构库存如果在不断增加，后面的上涨动力是极强的，否则机构越来越积极的动作、加仓又为了什么？





很多时候，炒股票就是抓关键，关键往往就一个点，这点抓住了，一切都能顺风顺水，而眼下的关键，显然就是机构的行动，毕竟散户无论是套牢不动，还是等待过节，总之都已经不动了。现在就是机构的资金说了算，所以“机构库存”数据变动，对股价的作用都是很直接的，大家→到应用商店，下好“博尔系统”去量化清楚有没有“机构库存”，“机构库存”在上升还是在下降，自己都能量化出来，当然，→ 点这里直接进系统也行 。然后就能抛开纷繁复杂的走势，直抓要点——到底机构在干什么。把动作看清了，眼下这个转折点，做足大行情的机会就大很多，只要机构库存不断增长的股票，持有即可，快的话，拿一个月就是30%以上的收益，现在很多股票已经出现了这种苗头，只等大家去把握。



