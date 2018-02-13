连涨两天，并且今天是大涨，好多朋友问我行情还会不会继续？怕缺口一补掉，然后又跌下去了。不知道看我文章的朋友是不是也有类似的想法，如果有的话，我要说，千万别这么猜翻转还是反弹，几千万股民都在想的事情咱就不用费神了，如果大家上手机应用商店，下个 博尔系统 的手机版APP， 自己量化一下交易就清楚，同样的股票、同样的行情，如果仓位不同，对策是完全不同，用9个字能概括大跌之后的操作策略，“轻不动，套不等，赢不守”。

轻不动

所谓轻不动，就是如果现在轻仓、空仓，最怕的就是心急抄底买股票。当然看到这里，肯定有朋友会说，现在买还不好？跌那么多了，随便买，哪个不合算？实际真这么想就大意了，就像1月的时候市场还在涨呢，但依旧有不少股票跌的妈妈都不认识了。那时候如果心急进去，2月份跌的就连自己都不认识了。而实际这种隐患并没因为这两天的上涨就全排除了，只要股票没有被做多力量主导，真可能涨两天就结束了。前车之鉴非常多，而有些此时此刻就在发生。

就像下面这些股票，都是最近发生的下跌，有的在下跌之前看似已经企稳，有的还有中长阳的上涨，但企稳和上涨的背后，基本都找不到红色的做多主导，都是绿色的做空主导为主的。

接下来也是一样，手头如果朋友们还有钱想抄底参与，不是不行，但别去赌一直没有做多主导的股票，→ 点这里进“博尔系统” ，就能分辨清楚，否则看似捡了便宜，一旦持续调整，也会让人后悔不已。

套不等

所谓“套不等”，就是专门克制那些一套就不动操作，实际现在套牢不动的人太多太多了，昨天一反弹立马缩量，就是很多人等反弹的写照。但炒股快二十年，看到的最多的就是多数人等啊等，等到彻底绝望之后才去割肉，少胳膊少腿不算，再看看四周，换哪个还是不知道，大亏就是这么出来的。

而着眼点也是一样的，就看此刻有没有做多主导，此刻做多主导显著的增加，才是大反击的开始，攻击猛烈的股票，比如像下面图里的那些品种，个个做多主导都是显著在增加。

这两天大家手头被套的股票，估计多少又有一些反弹，接下来要注意的就是反弹背后做多主导的力量有没有显著的增加，正好也可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机版APP， 或者直接点这里进入 ，如果做多主导越来越强，那不但可以等涨，甚至还有机会翻转，但如果连一点做多主导都没有，恐怕就是越等越被动，就像第一张图里的那些股票一样，那就不好了。

还有就是“赢不守”，赚了钱为啥不能一直拿着的道理，这篇写的挺多，先搁一下笔，下一篇继续。







