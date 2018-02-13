开始抢先吃肉，节前节后有迹可循！(2018-02-13 08:27:51)
涨24点，前面和一个朋友聊，那朋友说节前节后，反正再涨点，能少亏就出局了。我听了我就和他说，那很有可能就是熬到最后，熬不住了，一泡就是翻天大涨。其实只要想想，这么大的波动，一旦反击，绝不会只有一点点，即便明天再跌，也是把反击的弓越拉越大。
此后牛股有迹可循
被我这么一说，那朋友对后市又来了兴趣，实际上接下来了问题根本不是短期行情涨不涨，而是自己的股票能不能持续涨上去。因为行情即便涨了，也很难改变之前两年时间形成的一部分持续上涨，一部分长期不涨的局面。好在这几年里，大凡能够持续上涨的，基本有迹可循，交易上都有很多显而易见的特殊迹象。大家自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化，很多特殊的交易特征，都是一眼看清。
众人拾柴
比如说一种就是众人拾柴火焰高。交易特征上就是连续的做多主导，很多股票别看之前跌的凶，但只要从此刻开始能持续的做多主导，那什么奇迹都能发生。就像下面的股票，就不过是连续四五天的做多主导，已经之前的下跌给收复了。
这会儿，大家自己也可以→点这里进入“博尔系统”自己来量化手头的股票的交易，先看今天上涨背后是不是做多主导，然后盯住明天是不是交易上继续做多主导，不断做多主导必然是众人拾柴，这样的股票哪怕之前跌的快，只要做多主导能持续不断，跌再多都能回来，上面两个还是连续做多主导中，力量不算很大，真力量大的，可以让你瞠目结舌。我这里就不截图了，大家自己上系统去看。真正那些要涨上去一点就要坚决离场的股票，根本没有做多主导推动的股票，所以不去量化清楚，该跑的不跑，不该跑的跑了，那就真赚不到钱了。
双优状态最佳
不过那朋友去量化之后，发现手头股票果然就是做多主导，那我让他赶快再去量化有没有“机构库存”，有机构库存就更好了。因为机构投资者的力量从来就是一股重要的力量，博尔系统也会量化出来，以“机构库存”的形式展现，往往通过机构库存，看清他们的动作，也能预判股票的强弱。由于机构动作往往会提前布局，所以大家用博尔系统去量化，也能发现一些提前下手的股票。这些股票伴随股价下跌，但“机构库存”却是不断增加的。下面图里，橘色代表的就是“机构库存”，下跌中机构库存增加，也是经常能看到的。
大家也是一样的，股票出现双优状态是最好的，股价又被做多力量主导，机构库存又在增加的自然是最好的。而且量化的是交易行为，无论是机构的行为，还是所有交易者的行为，往往是统一的，所以一看也就明白了，这点大家自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用来量化清楚,或者直接点这里进入，当然一旦量化出来机构库存没有，那即便上涨，涨几天之后就得当心。毕竟没有机构行为的上涨，从来是不能持久的。
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