涨24点，前面和一个朋友聊，那朋友说节前节后，反正再涨点，能少亏就出局了。我听了我就和他说，那很有可能就是熬到最后，熬不住了，一泡就是翻天大涨。其实只要想想，这么大的波动，一旦反击，绝不会只有一点点，即便明天再跌，也是把反击的弓越拉越大。





此后牛股有迹可循

被我这么一说，那朋友对后市又来了兴趣，实际上接下来了问题根本不是短期行情涨不涨，而是自己的股票能不能持续涨上去。因为行情即便涨了，也很难改变之前两年时间形成的一部分持续上涨，一部分长期不涨的局面。好在这几年里，大凡能够持续上涨的，基本有迹可循，交易上都有很多显而易见的特殊迹象。大家自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化，很多特殊的交易特征，都是一眼看清。





众人拾柴

比如说一种就是众人拾柴火焰高。交易特征上就是连续的做多主导，很多股票别看之前跌的凶，但只要从此刻开始能持续的做多主导，那什么奇迹都能发生。就像下面的股票，就不过是连续四五天的做多主导，已经之前的下跌给收复了。









双优状态最佳

不过那朋友去量化之后，发现手头股票果然就是做多主导，那我让他赶快再去量化有没有“机构库存”，有机构库存就更好了。因为机构投资者的力量从来就是一股重要的力量，博尔系统也会量化出来，以“机构库存”的形式展现，往往通过机构库存，看清他们的动作，也能预判股票的强弱。由于机构动作往往会提前布局，所以大家用博尔系统去量化，也能发现一些提前下手的股票。这些股票伴随股价下跌，但“机构库存”却是不断增加的。下面图里，橘色代表的就是“机构库存”，下跌中机构库存增加，也是经常能看到的。