今天的涨是个窗口期的叠加，利好、春节临近、大缺口吸引凑一块了。并且明天这些影响依旧存在，还外加一个暴跌之后的反击开始，所以搞不好明天的走势更凶猛。但一个券商资管的朋友提示我，让我少看表面现象，多从行情的根子上面下手。

最后两天，几个要点

那朋友跟我说，抛开美股这个背锅侠，其实前段时间严加规范，自然有资金不断离场，导致股市长期的二八。换言之，要想股市走牛，态度一变，很快都能改变。而之前维持那么长时间的二八状态，所恃者，新股发行顺利、指数运行平稳、上市公司经营风险没有爆发。所以，一旦次新大面积破发、上证指数大跌、众多上市公司股票质押出现被强平的风险。那就得从规范市场，改成招商引资了。而现在属于，有改变的苗头，但千万别急。

为什么不能急，因为周末利好让人普遍都意识到有机会时，想低吸没可能，必然还会继续抱团。只有前段时间吸货成功，至今不断有人在折腾的股票，会是首选目标，博弈上必然是会这么选择的。而经那朋友这么一说，我到想起我用的博尔系统最近的市场操作策略，也是不急，看清机构库存，然后一停二看三通过。大家也可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化一下手头股票，接下来用“一停二看三通过”的办法，看似慢，反而又稳又快。

一停二看

眼下行情跌的快，跌的猛，毫无疑问，一旦反弹，不会差的。当前的要求，无非是别买到一个低位还涨不上去的赔钱货。要做到这点，首先就是通过一停二看，来缩小包围圈，把眼光放在交易最健康的股票上。具体实施就看“机构库存”的变化，一个股票现在如果“机构库存”消失，那没啥好说，连机构投资者最近都不愿做这个股票，那大家也别凑什么热闹。