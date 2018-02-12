酝酿一场大翻盘 转机杀机都有了(2018-02-12 12:11:34)
早上是不出意料的普涨，接下来肯定还有更凶猛的个股波段反击。我想谁都希望手头拿着的股票，后面能把之前的惨烈下跌全部收复，我想谁都希望手头拿着的就是这类股票，但到底是不是，需要细细观察，否则吃亏上当也是一转眼就摊上。前几天已经有朋友就是吃了冲动的亏，到现在还在一个劲问我。大家也可以→上一下应用商店，下一个“博尔系统”的手机APP，自己去量化，尤其是量化机构库存，剔除那些有问题的，不靠谱的，具体的，我下面仔细讲。
蜂拥投机必有杀机
首先，接下来的操作，千万别想当然，那位一个劲问我的朋友，之前就是吃了想当然的亏。上周一2月5日的时候，美股暴跌1000多点，但刺激了黄金价格上涨。于是2月6日，那朋友同时看到A股市场里的黄金股正在一路向上攻击，觉得有戏了，即便市场再走弱，黄金股也是避风港，于是进去搏上涨，结果当天就套牢，第二天低开抓人逃都逃不走，第三、第四天，已经套的动都不能动了。而之所以被套的那么惨，就是因为他参与进去的时候，满以为黄金能成为避风港，但实际上，拿“博尔系统”去量化一下，就可能发现当时，几只黄金股，没有一只是有“机构库存”的。而“机构库存”消失显然意味着，当时并没有积极的机构行为。盘中的大涨，完全是投机客的集中投机，蜂拥而入，但绝对无法持续。
而今也是一样的，上涨的时候，大家多注意“机构库存”的情况，这方面，→点这里进“博尔系统”，再去量化一下也就清楚了。现在我看早上因为普涨，很多股票的“机构库存”还是在消失状态，那么一两个消失没机构库存没事，一两天没“机构库存”也还能忍受，时间再长了，没“机构库存”，单单靠暴跌后自然反弹的欲望，绝对维持不下去的，最近两天多注意，节后最后一天如果还没有机构库存，要处理的早点处理，别等到投机客逃跑的时候再处理，那时候想跑都来不及。
机构这么干，股票就稳了
而眼下表现优秀的股票，好多就是机构库存非常明显的股票，甚至前几天市场这么下跌，但有的股票机构库存照样还在增长，就像下面那几个股票一样，虽然市场这两周很烂，但他们的机构库存总体就是增加，结果就是今天行情一好，涨起来极快。
或许有朋友会说，自己手头的股票没那么强，但这并不要紧，只要后面几天天天机构库存增加，那而推动的结果就是手头的股票接下来，就算震荡，也会像上面那些股票一样，一有机会就往上涨，而这正是眼下所有历经下跌损失的朋友们最需要的。大家自己→到应用商店，下好“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，节前连着量化几天，好股票一天天能够推进出来。